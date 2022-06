De 9 gaafste Cayennes op een rij: lijstjesvoer

Speciaal op deze mooie maandag de 9 gaafste Cayennes op een rijtje!

Man, man, man. Wat worden we toch oud met zijn allen. Dat gevoel overheerste toen Porsche ons erop attendeerde dat de Porsche Cayenne jarig is. We hebben de introductie nog meegemaakt, inclusief de gehele aanloop ernaartoe. De 986 om Porsche uit het slop te halen, de 996 om met beperkte investeringen geld te genereren en de samenwerking met Volkswagen om zo relatief goedkoop een geweldige auto te lanceren.

De Porsche Cayenne was een complete gamechanger. Ja, de BMW X5 was er iets eerder en de Lexus RX300 is feitelijk de eerste echte asfalt-SUV, maar Porsche verzette de bakens. Niet alleen qua capabliteit en prestaties, maar ook qua prijs en perceptie. Mensen waren bereid enorme sommen geld neer te tellen voor een grote SUV met de badge van een sportwagenfabrikant. Dankzij die enorme stap staat Porsche tegenwoordig vaak met 2-0 voor op zijn concurrenten

Porsche Cayenne Turbo (955)

2002

We beginnen het lijstje met de gaafste Cayennes meteen goed met de eerste generatie. Je kon destijds kiezen uit de ‘S’ en de ‘Turbo’. In principe had de Turbo de motor van de S, maar dan met twee turbo’s. Geen RS6 motor, maar een compleet eigen motor. De Porsche motor heeft een grotere boring en een kleinere slag en maakt dus graag toeren.

Nu was het niet alleen c.q. zozeer de motor die Cayenne Turbo zo briljant maakte. Het waren de rijeigenschappen. We zijn benieuwd hoe het tegenwoordig rijdt, maar destijds was het een revelatie. Je kon de Cayenne goed beheersen, ook op hogere snelheden. Dat was destijds ongekend.

Porsche Cayenne Turbo S (955)

2006

Porsche moest daarna wel met iets briljants komen, want klanten wilden meer. Dat bleek wel uit de vele tuners die met de Cayenne aan de haal gingen. Techart, Gemballa, Strosek, Speedart en ga zo maar door.

Met de Cayenne Turbo S verlegde Porsche de grens. Qua prijs, maar ook qua prestaties. Een vermogen van 520 pk en 720 Nm in een SUV was niet iets dat veel voorkwam in een auto van dit kaliber.

Porsche Cayenne GTS (957)

2008

Ok, het is de niet de eerste Porsche GTS. Het is echter wel de eerste Porsche GTS die het label weer deed opleven, en een van de gaafste Cayennes. De missie was duidelijk, een model boven de ‘S’, duidelijk sportiever, maar geen Turbo of GT. De basis was de Cayenne S, maar dan met een beetje meer van alles.

Dus ietsje meer vermogen, grotere wielen, bodykit en een straffer onderstel. Als je wilde, kon je ‘m specificeren met stalen veren (in plaats van luchtvering) en een handgeschakelde zesbak (in plaats van automaat). Dat deed overigens bijna niemand, maar cool was het wel!

Porsche Cayenne Diesel (957)

2009

Is dit een hoogtepunt qua gaafste Cayennes? Niet qua auto zelf, maar qua verkopen wel degelijk. Bij Porsche zijn ze ook niet achterlijk. De opkomst van de diesel was niet te stoppen. Common-rail, roetfilters, efficiente doch effectieve turbotechnologie: in veel gevallen was de diesel een fijnere optie.

De Cayenne diesel was de ideale auto voor de Porsche liefhebber die veel kilometers maakte. Dankzij de 100 liter tank kon je 1.000 km op een tank halen. Wat Porsche vooral goed doorhad, was dat de Q7, X5, ML en consorten voornamelijk als 3 liter zescilinder diesel verkocht werden.

Porsche Cayenne S Transsyberia Rally (957)

2009

Een homologatiespecial kan niet ontbreken als we kijken naar de gaafste Cayennes die er gebouwd zijn! De Transsyberia Rally is stiekem erg leuk. De auto’s en vrachtwagens die eraan meedoen mogen namelijk wél aangepast zijn, maar moeten tegelijkertijd straatlegaal zijn. In 2007 was het een groot feestje voor Porsche. Van de 34 deelnemers reden er 25 in een Porsche Cayenne.

Naast verhoging, extra verlichting, grotere banden en een kaal interieur waren er nog drastischere maatregelen. Zo werden de A- eb B-stijlen extra zwaar uitgevoerd om de coureurs te beschermen tegen een koprol.

Porsche Cayenne S Diesel (958)

2012

De Porsche Cayenne Diesel was altijd bedoeld als een cashcow. Een dikke Cayenne met een modale motor. Gelukkig zag Porsche in dat een dikkere diesel ook prima past. Logisch, er was immers ook een Audi Q7 met een achtcilinder diesel en de Volkswagen Touareg van deze generatie kon je ook krijgen met een V8 TDI.

De motor was goed voor 385 pk, meer dan voldoende om de ‘S’-badge te rechtvaardigen. Indrukwekkend was het koppel: 850 Nm dat al bij 2.000 toeren klaarstond. Perfect om de Bayliner naar de Loosdrechtse plassen te sleuren.

Porsche Cayenne S e-Hybrid (958)

2014

Dit was niet de eerste hybride Cayenne. Die kon je al eerder krijgen. Dat model had twee problemen. Ten eerste was het geen prettige aandrijflijn in de omgang, de techniek was duidelijk niet goed op elkaar afgesteld. Ten tweede viel er niets mee te winnen. De gewone hybrid was nauwelijks zuiniger dan de benzine en je kon er niet puur elektrisch mee rijden.

Dat werd met deze e-Hybrid recht gezet. Twee dingen die Porsche handig deed. Ten eerste was het een ‘S’, dus net eventjes wat dikker aangekleed. Ten tweede werd de link gelegd met de 918, denk aan alle felgroene accenten. Alsnog was de gewone Cayenne S leuker om te rijden (snellere bak en giftigere motor), maar van alle PHEV-SUV’s die er waren in deze periode, was de Cayenne koning.

Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid (PO536)

2022

Als je een dikke Cayenne wil met meer dan zes cilinders (en wie wil dat nu niet?), dan zijn er diverse mogelijkheden: GTS, Turbo, Turbo S en de Turbo S e-Hybrid. Die laatste is het dikst en het sterkst en gek genoeg ook het goedkoopst. De V8 biturbo krijgt namelijk ondersteuning van een enorme elektromotor.

Dus waar een normale Cayenne Turbo al gauw 270 mille kost, ben je voor deze klaar voor minder dan twee ton! Daarmee is het stiekem een koopje. Voor 195 mille heb je een monster met 680 pk waarmee je in 4 seconden naar de 100 knalt, een flinke kar kunt trekken én 50 km uitstootvrij door de stad kunt pendelen.

Porsche Cayenne Coupé Turbo GT (PO536)

2022

En zo komen we uit op de dikste Porsche Cayenne aller tijden. De Turbo GT is een bijzonder uitvoering. Je kan ‘m alleen krijgen als je de ‘coupé’ bestelt. Het is eigenlijk gewoon een Lamborghini Urus met 10 pk minder, maar dan zonder het bijzonder aparte uiterlijk.

Sterker nog, de Cayenne Coupe Turbo GT ziet er zelfs meer ingetogen uit dan de Audi RS-Q8. Het apparaat haalt 300 km/u op de GPS en in 3,3 seconden de 100 km/u. 3,3!

