Ziehier, de laatste Bugatti Chiron

Het is Bugatti gewoon gelukt om 500 Chirons aan de man te brengen. Zonder dat het stuk voor stuk special editions zijn.

De Bugatti Veyron zal hoogstwaarschijnlijk de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest iconische supercars van deze tijd. Wat dat betreft is het een zeer goed gelukt prestigeproject. Tegelijkertijd weet ook iedereen dat het geen winstgevend project was. Daarnaast moesten ze bij Bugatti hun uiterste best doen om alle exemplaren te slijten.

Dit leidde tot zoveel special editions dat het op den duur gewoon genânt werd. Met de Chiron lijkt het toch een stuk beter te verlopen. Er zijn weliswaar de nodige afgeleiden geweest, maar Bugatti hoefde geen enorme hoeveelheid speciaaltjes uit te brengen. Wel heeft het nog best lang geduurd voordat Bugatti 500 kopers heeft kunnen vinden.

De Chiron is inmiddels al een half jaar uitverkocht, dus de missie is toch geslaagd. Dat betekent dat Bugatti 500 exemplaren aan de man heeft weten te brengen. Inmiddels zijn ze in Molsheim zover dat ze de laatste exemplaren ook daadwerkelijk aan het leveren zijn.

Omdat het toch wel bijzonder is dat je een van de allerlaatste Chiron’s hebt, heeft Bugatti er een special edition van gemaakt. Dit keer hebben ze in ieder geval een goede reden. Je moet het zien als een Final Edition, die alleen niet zo heet. In plaats daarvan is de auto Chiron L’Ébé gedoopt. Dat klinkt toch een stuk Franser.

Je vraagt je misschien af: wie of wat is L’Ébé? Misschien ook niet, maar we gaan het toch vertellen. L’Ébé is de naam van de oudste dochter van Ettore Bugatti. Zij heeft voor zover wij weten geen substantiële bijdrage geleverd aan het merk Bugatti, maar Ettore scheen wel erg op haar gesteld te zijn. Daarom wordt ze nu geëerd met een special edition. Je kunt je afvragen hoe groot die eer nog is als je nu pas aan de beurt komt, maar dat terzijde.

Zoals we eerder gezien hebben bij Pagani en Koenigsegg is de Chiron L’Ébé uitgevoerd in blauw carbon. Om het geheel nog wat extra speciaal te maken is de auto voorzien van goudkleurige accenten. Sommigen zullen het kitscherig vinden, maar het straalt in ieder geval wel wat uit.

Je kunt nog het beste zien dat het hier om een Chiron L’Ébé gaat als de auto aan het remmen is. Dan klapt de spoiler namelijk naar voren en op de onderkant daarvan prijkt een L’Ébé-logo.

In het interieur laat Bugatti er ook geen twijfel over bestaan dat dit een special edition is. Het logo is namelijk ook op de dorpels en hoofdsteunen terug te vinden. Daarnaast is op de portieren de evolutie van Bugatti door de jaren heen weergegeven. Dat is nog niet alles: op de zijkant van de middenconsole prijkt het silhouet van een Chiron.

Op de middenconsole staat ook te lezen hoeveel exemplaren er van de Chiron L’Ébé gemaakt worden. Dat zijn er drie. Dit zouden dus de laatste drie Chirons moeten zijn. Twee daarvan zijn een Chiron Sport.

Om je geheugen even op te frissen: de Chiron Sport is bijna gelijk aan de standaard Chiron, maar heeft een iets aangepast onderstel en vier uitlaten. Het exemplaar op de foto’s is dus géén Sport. Als de andere twee een Sport zijn, kunnen we concluderen dat dit de laatste normale Chiron is.

We moeten erbij zeggen dat het niet de allerlaatste Chiron is. Er zijn nog diverse extreme varianten. De Pur Sport en de Super Sport bijvoorbeeld. Die zijn ook al uitverkocht, maar nog niet allemaal afgeleverd. Het wachten is nu dus op de allerlaatste Bugatti Chiron.