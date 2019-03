De Alfa Romeo Stelvio Racing-editie oogt goed

Deze Stelvio Quadrifoglio is uitgerust met wat nieuwe en exclusieve opties.

Zo heeft de Alfa een exclusieve carbon Aero Kit die is ontworpen in samenwerking met Sauber Engineering. Het nieuwe model moet Alfa Romeo’s steeds nauwere verwevenheid met de Formule 1-wereld bevestigen. Men wil refereren aan de legendarische raceprestaties van Alfa Romeo en vieren de terugkeer van een Italiaanse coureur in de Formule 1. Deze jonge rijder, Antonio Giovinazzi, maakt immers samen met voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen deel uit van het ‘Alfa Romeo Racing’-team. De Aero Kits vormen een stuk technische uitrusting die de aerodynamische prestaties van de auto verbetert door de downforce te verhogen en de op zich reeds uitstekende dynamische kwaliteiten van de Quadrifoglio-versies verder te verbeteren.

De Giualia en Stelvio worden tevens gekenmerkt door een lichter gewicht en meer vermogen. Het eerste doel is bereikt door op grote schaal carbon componenten te gebruiken. Zo zijn de met leder en Alcantara beklede Sparco-racestoelen voorzien van een carbon buitenschaal en hebben de modellen extra grote carbon-keramische remschijven en een titanium uitlaatsysteem van Akrapović. Deze operatie resulteerde in een gewichtsvermindering van 28 kilogram ten opzichte van de standaard Quadrifoglio-versies. Het dieet werd ondersteund door een technische tune-up van de Alfa Romeo-ingenieurs, wat resulteerde in 520 pk.

De speciale editie is wel gelimiteerd. In de loop van het jaar worden tien Giulia’s en tien Stelvio’s in de speciale Alfa Romeo Racing-edition gebouwd; deze herinneren aan de tien historische overwinningen van Alfa Romeo in de Formule 1. Elk van deze auto’s ontvangt een speciale badge waarop de naam en het jaar van een door Alfa Romeo gewonnen Grand Prix staan vermeld. Kopers van een Giulia of Stelvio Quadrifoglio in Alfa Romeo Racing-versie zullen worden uitgenodigd om een specifieke race-ervaring te beleven.