Alfa brengt Giulietta facelift en Giulia ‘GTA’ naar Genève

Het zit ons DNA om te veel verwachten. Het zin in het DNA van Alfa om teleur te stellen.

Als autoliefhebber moet je een zwak hebben voor Alfa Romeo. Althans, dat wil de legende. Je kbent niet een echte petrolhead zonder dat je ooit een Alfa Romeo voor de deur hebt staan. Het merk is al jaren aan het aanklooien. De Mito en Giulietta kunnen vanuit de showrooms rechtstreeks naar het museum. Met de Giulia kwam er dan eindelijk een kentering. Een compleet nieuwe Alfa Romeo die eigenlijk best goed is. Hetzelfde geldt voor de Stelvio. Het zijn niet de leiders in hun klasse, maar een prima alternatief als je iets origineels zoekt dat goed rijdt. Nu deze modellen een tijdje in de showrooms staan, kijken we even verder. Zo af en toe lekken er een paar PowerPoint slides waarop te zien is wat Alfa Romeo van plan is.

Niet dat het er overigens ook van komt. Meestal valt het zwaar tegen. Waarschijnlijk vallen de verkopen van de Giulia en Stelvio nogal tegen, waardoor het even duurt voordat het merk zijn fiat kracht om meer modellen aan de range toe te voegen. Betreft de toevoegingen: er gingen twee geruchten afgelopen week. Eentje was van een Alfa Romeo crossover op basis van de Jeep Renegade. Het andere gerucht was dat Alfa Romeo meer nadruk gingen leggen op de link naar de autosport. Het merk heeft dit jaar natuurlijk een Formule 1 team en dat mag wel een beetje uitgebuit worden.

Alfa Romeo Racing

Dat gebeurt dan ook op de Salon van Genève. Stel je er helaas niet te veel van voor: er komt vooralsnog geen hypercar van Alfa Romeo. De Giulia Quadrifoglio Alfa Romeo Racing is voorzien van koolstofvezel Sparco racekuipen en een met alcantara bekleed stuurwiel. Je kunt ze eenvoudig herkennen aan de kleurstelling die gelijk is aan de ‘C38′-kleurstelling. Standaard krijgen deze snelle Alfa Romeo’s bronskleurige lichtmetalen velgen, 19″ voor de Giulia en 20″ in het geval van de Stelvio. Om zescilinder biturbo van Ferrari origine een beetje beter te laten klinken, is er een Akrapovič uitlaatsysteem gemonteerd. Om de boel in het gareel te houden, zijn koolstofvezel remmenschijven standaard. Volgens Alfa Romeo zijn de Alfa Romeo Racing modellen een stukje sneller, niet vanwege meer vermogen, maar vanwege het lagere gewicht. Dat komt mede door een dak van carbon in het geval van de Giulia Quadrifoglio Alfa Romeo Racing. Op zich logisch dat ze die naam gebruikt hebben, maar hoort een extra lichte Alfa Romeo niet GTA te heten?

Turismo Internationale

Alfa Romeo maakt tegelijkertijd dat de ‘Ti’-badge gaat terugkeren. Deze badge heeft al tal van fraaie Alfa Romeo’s gesierd. Normaliter stond Ti voor luxe en sportief aangeklede modellen en dat is in dit geval niet anders. Er komt een Giulia Veloce Ti en Stelvio Ti. Beide maken gebruik van de 2.0 viercilinder motor met turbo, goed voor 280 pk. In beide gevallen is vierwielaandrijving standaard. De Ti-modellen onderscheiden zich door veel luxe, velgen in het bruin (!) en gele remklauwen. Er was overigens al een Amerikaanse Giulia Ti, die meer lijkt op onze Veloce modellen.

Giulietta krijgt nóg een facelift

Verder krijgen we van Alfa Romeo te horen dat we op de beurs wederom een vernieuwde Giulietta kunnen aanschouwen. De auto heeft al twee facelifts achter de rug, dit zou de derde zijn. Wat er gaat veranderen aan de Giulietta is nog niet helemaal duidelijk. Er staan drie Giulietta’s op Genève: een Giulietta Executive en Giulietta Veloce. Deze komen volgens Alfa Romeo vooralsnog niet naar Nederland. Wel krijgen we in Nederland de standaard Giulietta en de Giulietta Sport. Ook kondigt het merk uit Arese een nieuwe kleur aan: Verde Visconti.