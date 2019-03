Vernieuwing! Audi Q4 e-tron bevestigt de diffusertypelamp

Diffusertypelamp wordt het woord van 2019, let maar op.

Mocht je over een jaar of vijf twijfelen achter welke Audi je nu weer rijdt, dan kan het maar zo zijn dat je de oplossing kan lezen op de diffuser. En nog verlicht ook! De Audi Q4 e-tron toont deze noviteit vandaag op de beursvloer van Genève en daarmee is het nu standaard. Leek het met de Audi e-tron GT nog een eenmalig geintje, nu is duidelijk dat dit blijvend is. Onze fotoslaaf legde het detail uiteraard voor jullie vast, want dit is misschien de eerste keer dat je het ziet, maar zeker niet de laatste keer! Dit gaat heel groot worden volgens onze afdeling trendwatching. De diffusertypelamp gaat zaken die nu heel normaal zijn, zoals uitlaten en verbrandingsmotoren, doen vergeten. Over een paar jaar kies je niet meer voor benzine of diesel, nee! Je kiest de kleur diffusertypelamp en daaromheen stel je je auto samen!

De diffusertypelamp is vooralsnog voorbehouden aan de e-tron Q4 en de e-tron GT, maar het is slechts een kwestie van tijd tot alle auto’s van het merk met de vier ringen uit Ingolstadt (Audi dus) dit hebben. Echt. Geloof ons. Of niet. Maak je keuze, maar doe het weloverwogen!

