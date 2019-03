Nathalie is lekkerder met lak

We hopen tenminste dat dit de grondverf is.

Dit is Nathalie, de nieuwste creatie van Gumpert en vernoemd naar één van de dochters van Roland Gumpert die, je verwacht het niet, luistert naar de naam Nathalie. Op zich een prima idee, auto’s vernoemen naar dierbaren. De Lotus Elise is een goed voorbeeld van hoe dat uit kan pakken. Echter, als de auto de schoonheid van je dochter niet weet te overtreffen kan het wellicht voor wat discussie thuis zorgen. We nemen aan dat dochter Nathalie na het onthullen van dit mat oranje exemplaar een hartig woordje te spreken had met Der Roland.

Niks dan sympathie voor papa overigens, die na barre tijden toch weer de weg omhoog gevonden lijkt te hebben met een volledig elektrische straatracer. De aandrijving wordt verzorgd door een viertal elektromotoren, gezamenlijk goed voor een sprint naar 100 in minder dan 2,5 seconden, een topsnelheid van meer dan 300 kilometer per uur en een actieradius bij 80 kilometer per uur van 850 kilometer. Als er geen snelladers in de buurt zijn is er ook nog een methanol brandstofcel aanwezig die voor aandrijving kan zorgen.

Mooi om te zien dat Gumpert niet ten onder is gegaan, nu hopen dat deze exoot door een paar rijke mensen begrepen wordt en de productie ook echt van de grond komt. En dat er de volgende keer weer gewoon lekkere paarse lak op de auto zit.