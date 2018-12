De allerlaatste Saab ter wereld is duur

Een Zweeds stukje cultauto voor vrij veel geld.

Tsja, Saab. Het merk wat stierf, gereanimeerd werd door volksheld Victor Muller en vervolgens definitief de pijp uit ging in 2011. Saabs waren bijzonder. Het waren degelijke, bijna saaie auto’s, maar toch aantrekkelijk voor liefhebbers. De laatste paar Saabs, zoals de 9-3 en 9-5, maar met name de 9-4X, waren eigenlijk niks anders dan een Chevrolet of Opel met een Saab-koets. Toch werden ze altijd gewaardeerd, door zowel liefhebbers als niet-liefhebbers.

De 9-3 is misschien nog wel de meest normale. Die kwam in het lage middenklasse segment, was er als sedan, cabrio of stationwagon en was bovendien betaalbaar. De 9-3 was in productie tot het laatste moment, om daarna nog één keer gereanimeerd te worden door NEVS. Er is nog een redelijk aanbod gebruikte 9-3’s omdat de auto nog best flink verkocht is in Nederland. Daarom moet je toch wel krankjorum zijn om 31 ruggen stuk te slaan op eentje?

Misschien wel. In Italië wordt een 9-3 Estate aangeboden voor dat geld. Dan moet er wel iets extra speciaals aan de hand zijn. Volgens de advertentie is dat het geval: dit is de allerlaatste Saab ter wereld. Harde claim, met name door het feit dat de dealer vertikt een datum van afgifte te geven. Het kan dus ook gewoon een stukje Italiaans visserslatijn zijn, maar om het interessant te houden gaan we er even vanuit dat het klopt.

De auto heeft 0 eigenaren gehad en heeft enkel zo’n 90 km aan (fabrieks)kilometers op de teller kunnen zetten. Je koopt dus wel een gloednieuwe Saab. Eentje met een 131 pk sterke 1.9 TTiD4 dieselmotor, gekoppeld aan een handbak. De uitvoering is wat saai, maar de 9-3 maakt zichzelf al interessant genoeg door zijn uitstraling. De snuit lijkt namelijk goed te verjaren en de witte achterlichten blijven gaaf.

En dat dus voor precies 31.000 euro, bij een Italiaanse handelaar. Mocht het nou blijken dat ze gelijk hebben, dan staat hier een enorm unieke Saab. Dan valt de prijs relatief gezien mee.