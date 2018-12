Autoblog advies: relaxte sedan met minimaal zes cilinders

Eindelijk wat rust aan boord.

Soms wil je gewoon weer terug in de tijd. Nee, niet meteen 30 jaar, maar een jaartje of 10. Op autogebied helemaal. Want wat hadden we het toch goed. Bijzondere technieken, dikke auto’s en nog geen downsize geneuzel. Dat stelt Autoblog-lezer Kobus. Hij kwam 16 mei 2016 toevallig in aanraking met Autoblog is en is blijven hangen voor de geweldige artikelen, waarvoor dank!

Op de inrit van Kobus staan nu drie auto’s. Een Toyota LandCruiser (die Kobus ombouwt tot cross-monster), een Ford Mondeo lease-auto en de Alfa Romeo Mito van zijn vrouw. De Ford Mondeo gaat er binnenkort uit. Kobus gaat zijn eigen bedrijf beginnen en kan de leaseauto dan inleveren. Een onverdeeld genoegen was de auto niet.

De kleine dieselmotor levert naar eigen zeggen tussen de 1.880 en 2.020 toeren nét voldoende kracht, voor de rest is het waardeloos. De wegligging is prima, maar het geheel komt heel basic over. Kobus heeft een paar specifieke wensen. Het mag allemaal wel wat luxer en relaxter. Daarom is hij op zoek naar een relatief ruime sedan met een grote motor. Het hoeft echt geen V8 of V10 te zijn, maar een lekker corpulente drieliter zescilinder klinkt letterlijk en figuurlijk als muziek in zijn oren. Of wij hem een handje kunnen helpen. Natuurlijk! Overige wensen: een hoge kilometerstand mag, mits gedocumenteerd. Géén import graag.

Huidige /vorige auto's: Toyota Land Cruiser 100 (blijft), Ford Mondeo Stationwagon (gaat) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 15.000 (het hoeft niet per se op) Jaarkilometrage: Maximaal 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Genieten van relaxte auto, geen downsize motor Gezinssamenstelling: 1 lieftallige vrouw + 2 tieners die zelf op vakantie gaan Voorkeursmerken /modellen: Lexus en Saab No-go modellen / merken: BMW en Ford

Wat mis je door de no-go?

Qua Ford modellen mis je niet zo heel erg veel. Ja, er zijn nog altijd sedans van Ford met zescilinder motoren, maar die zijn niet in Europa leverbaar. Alhoewel een Mondeo met die 3.3 V6 Ecoboost en dik 300 pk erg aantrekkelijk klinkt. Enfin, Ford is niet alleen een no-go, maar ook niet mogelijk gezien het eisenpakket. Bij BMW ligt het totaal anders. Er zijn namelijk erg veel modellen die in het budget passen. Onze keuze zou heel voorspelbaar zijn: een BMW 530iA Executive (E60). Die heeft 272 pk uit een atmosferische zescilinder, welke mooier loopt dan alle motoren die onderstaande alternatieven onder de kap hebben.

Volvo S60 T6 AWD Geartronic Summum

€ 13.995

2011

115.000 km

We beginnen met de kleinste. De Volvo S60 was voor Volvo destijds zeer vooruitstrevend, uiterst dynamisch en waanzinnig jeugdig. Voor veel anderen was het geen seniorenmobiel meer. De lijnvoering sprak een nieuw publiek aan. Voordat de Polestar kwam, was de T6 het topmodel. Het is een beetje een ondergeschoven kindje, deze uitvoering, want het is stiekem best een gave auto. De motor is een zes-in-lijn met twee turbo’s. Deze combinatie levert 306 pk en 400 Nm. De loop van de motor is erg fraai en het maakt eigenlijk niet uit welk toerental de zespitter draait, hij sleurt er altijd aan. Bijna alle T6’en zijn zeer luxe uitgerust. Zijn er dan ook nadelen? Jazeker, want ze zijn zeer schaars. Zowel in het budget als in het algemeen. Ook is de transmissie niet de beste in zijn soort. Ondanks de hardware is deze auto veel minder sportief dan je zou verwachten. Dat is tegelijkertijd een voordeel: het zijn fijne auto’s om mee te cruisen. Check het S60 aankoopadvies.

Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4-Motion Highline DSG

€ 13.500

2009

165.000 km

Ook bij de Passat kunnen we aangeven dat het lastig wordt om ze te vinden, want deze uitvoering werd nieuw niet veel verkocht. Voor de nieuwprijs van een Passerati VR6 kon je namelijk ook iets bij de buren van de VW dealers uitzoeken (Audi A5 bijvoorbeeld). Dan had je weliswaar geen zespitter, maar wel een premium badge. De Passat CC is één van de weinige keren dat Volkswagen iets leuks probeert te doen en dat het geheel dan ook geslaagd is. Het interieur is waanzinnig fraai, de stoelen zijn uitmuntend en de uitrusting bij de V6 is eigenlijk nooit een issue, alhoewel er kale (Duitse) import tussenzit. Qua rijden is het nog altijd een Passat, dus niet erg spannend, alhoewel de iets stijvere ophanging zeer welkom is. De motor is een jwueeltje. Het is geen koppelmonster, maar heeft niet veel moeite met de Passat CC. De transmissie is een DSG, die uit de kunst hoort te werken, dus controleer dat direct even bij de proefrit. De rest van de aankooptips lees je in dit Passat CC aankoopadvies.

Lexus GS300 President (S190)

€ 12.950

2008

150.000 km

Deze auto komt uit de periode dat Lexus nog een beetje zoekende was naar een eigen huisstijl qua design. Tegenwoordig zijn ze bonder uitzondering zeer bijzonder vormgegeven. Deze GS300 is dat absoluut niet. Het is geen lelijke auto, dan wel een zeer anonieme. Dat heeft ook zijn voordelen, want je kunt onopvallend door het verkeer manoeuvreren zonder mensen hebberig of jaloers te maken. Daar is wel alle reden toe, want de GS300 heeft een paar troeven achter de hand. De betrouwbaarheid staat op een zeer hoog peil, de motor is verrassend pittig en het comfort is ongekend. Het is een achterwielaandrijver, maar zeker geen sportieve (rijtest). Verwacht geen ‘dynamische’ervaring. De ‘President’-uitvoering is het topniveau van Lexus en dat betekent eigenlijk: er kan niets meer bij, alles zit erop.

Mercedes-Benz CLS350 (C217)

€ 12.950

2006

165.000 km

Deze auto wist in 2004 de markt behoorlijk op te schudden. Voorheen moest je als succesvolle manager van E-Klasse naar S-Klasse promoveren. Nu zijn S-Klasses absoluut fantastische auto’s, maar het is meteen zo log, lomp en groot. Met de CLS is was er een stijlvol alternatief. Deze optie is nu een stukje betaalbaarder geworden, want de afschrijving heeft zijn werk gedaan. De vierdeurs coupé van Mercedes-Benz was commercieel gezien een aardig hitje, waardoor je ze redelijk gemakkelijk kunt vinden. Voordeel van de CLS ten opzichte van de E-Klasse is dat de uitrusting alsmede de motorisering standaard op een hoger niveau lag. Zo stap je minimaal in een CLS 350, met een 272 pk sterke V6. In principe méér dan voldoende. Een ‘500’ of AMG is leuk, maar nergens voor nodig. De auto staat te boek als betrouwbaar, maar check met name de electronica (en natuurlijk het CLS aankoopadvies).

Honda Legend 3.5 V6 SH-AWD

€ 11.500

2008

170.000 km

Als het obscuur mag zijn, is dit je optie. Deze generatie Honda Legend werd door zo’n beetje iedereen over het hoofd gezien. Er staat ‘Honda’ op, dus is het bij voorbaat kansloos in deze klasse. In de Verenigde Staten plakken ze er een Acura-logo op, met iets meer succes. Is de Honda Legend een goede optie? Jazeker, net als de Lexus staat ook hier de betrouwbaarheid op een hoog niveau. De Honda is wel véél geavanceerder dan de Lexus. Zo heb je de beschikking over ‘Super Handling All Wheel Drive’, een 300 pk sterke V6 met VTEC en een zeer vernuftig onderstel. Qua uitrusting hoef je je geen zorgen te maken, ze zijn allemaal uiterst luxe verkocht. Het nadeel is dat ze nauwelijks verkochten en bijzonder lastig te zijn om te vinden. Je kan het aanbod in Nederland op één hand tellen. Aangezien 99,8% van de autokopers nog nooit van het ding gehoord heeft, moet je er ook rekening mee houden dat je de auto tzt niet gaat verkopen.

Jaguar XJ 3.5 Executive (X350)

€ 11.950

2005

185.000 km

Het ultieme herentransport is natuurlijk een Jaguar. Deze generatie XJ is een van de gaafste auto’s gemaakt, in de zin van dat de X350 véél moderner is dan zijn klassieke uiterlijk doet vermoeden. De auto is geheel opgetrokken uit aluminium en is qua gewicht vergelijkbaar met een S-Type of XF, die ook in het budget vallen. De 3.5 V8 is niet een veelvoorkomende motor. In principe is de 3.0 V6 met 243 pk méér dan voldoende, maar de V8 (272 pk) draagt wat bij aan de beleving. Als je rustig rijdt is de V8 stiller dan de V6. Geef je gas, dan hoor je een decente brul. De uitrusting is bij deze generatie goed voor elkaar, maar houdt er rekening mee dat het navigatiesysteem ernstig verouderd is. Qua betrouwbaarheid is deze Jaguar beter dan zijn merknaam doet vermoeden, getuige het Jaguar XJ aankoopadvies.

Yolo: Rolls-Royce Silver Spirit

€ 12.750

1985

130.000 km

We waren niet eens op zoek naar deze auto en ineens vonden we er een paar exemplaren van. De Rolls-Royce Silver Spirit was jarenlang de auto waarmee Rolls-Royce zijn geld verdiende. Het was de limousine voor mensen met veel geld en weinig haast. Als je belangrijk bent, wachten de mensen wel op je. Het is een échte Yolo dit keer, want je kan alleen kiezen uit rechts gestuurde exemplaren in een hooguit redelijke staat. De V8 is romiger en zachter dan een zwembad vol met half gesmolten boter. De prestaties staan absoluut niet in lijn met de dorst van de motor overigens. Beetje gevalletje Hazes: niet snel, maar wel veel zuipen. Maar om relaxed te cruisen en jezelf van de wereld af te sluiten zijn er weinig betere auto’s te bedenken. Je voeten zakken weg in het hoogpolige tapijt, de motor sleurt de 2.5 ton aan Brits staal onvermoeibaar voort en de houtinleg wordt mooier per jaar. Wel een dingetje: reserveer het aanschafbedrag per jaar om de boel een beetje rijdend te houden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!