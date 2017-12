Eerste Saab 9-3 van NEVS rolt van de band

Het resultaat van Zweedse gehaktballen met een portie rijst.

De productie van de Saab 9-3 is weer opgepakt. Ditmaal is het het Chinese Zweedse NEVS die de productie van de volledig elektrische wagens voor hun rekening neemt. Vandaag rolden de eerste exemplaren in Tianjin van de band, wat een grote stap in hun ontwikkeling als leverancier van duurzame voertuigen markeert.

NEVS heeft momenteel zo’n 50.000 wagens op de planning staan voor het komende jaar, maar zal dit in de toekomst verder willen uitbreiden tot boven de 200.000 voertuigen. Dit is ook wel nodig, want er zijn er ondertussen al ruim 150.000 besteld door verschillende Chinese bedrijven en instanties.

Wat in feite een doorgewinterde Saab 9-3 is, presenteren de Chinezen als de eerste echte generatie van het model. De 9-3 wordt aangedreven door hun eigen elektrische aandrijflijn, waarover nog altijd geen concrete details bekend zijn. Hoe dan ook blijkt het voor velen genoeg om de stap te wagen. Ondanks het uitblijven van duidelijke informatie over specificaties, heeft het bedrijf laten weten al bezig te zijn met een tweede en derde generatie van hun aandrijflijn, die samen met hun Chinese partners van het bedrijf ontwikkeld worden.

NEVS wilde Saab in eerste instantie redden van haar ondergang, maar faalde hierin door te kampen te krijgen met financiële problemen. Door investeerders zijn die problemen inmiddels opgelost, waarna ze de focus hebben gelegd op de fundering van hun eigen zaak, in plaats van het behoud van een zinkend schip.

Met dank aan Tim voor de tip!