Aston Martin deelt officiële foto’s van de Valkyrie

We zijn een stapje dichterbij het uiteindelijke productiemodel.

Het is alweer een tijdje stil rondom de Valkyrie, de hypercar van Aston Martin en Red Bull Racing. Met de recente onthulling van de McLaren Speedtail is Aston Martin van mening dat de Valkyrie weer eens onder de aandacht moet komen.

De Britse autofabrikant doet dit door drie officiële plaatjes van de Valkyrie te delen via sociale media. De drie vrijgegeven afbeeldingen brengen nieuwe details naar voren. De afgebeelde auto lijkt minder op het eerdere concept en meer op het uiteindelijke productiemodel. Zo zijn voor het eerst de drukke velgen zichtbaar, terwijl het prototype veel gestroomlijndere exemplaren had.

Ook is deze Valkyrie niet grijs van kleur, maar zien we een two-tone samenstelling. Een babyblauw-achtige kleur en het typische Red Bull Racing donkerblauw. Samen met de McLaren Speedtail en de Mercedes-AMG One lijkt dit het nieuwe trio te worden die de iconische Porsche 918 Spyder, McLaren P1 en Ferrari LaFerrari gaan ‘opvolgen’. McLaren is hier voorlopig het enige terugkerende merk in deze categorie.

Welke van de drie het snelste gaat zijn is afwachten, maar de Valkyrie is nu al de winnaar als het gaat om het geluid. De Mercedes heeft een 1.6 hybride V6 uit de F1, de McLaren de alombekende twin-turbo V8 en de Valkyrie een alles overtreffende 6.5 liter V12.

We krijgen ook een nieuw blik in het interieur. Dat lijkt weinig af te wijken van het eerdere concept. De meeste knoppen zijn te vinden op het stuur in combinatie met meerdere displays. Wel nieuw zijn de aanwezige knoppen in de middenconsole, al is niet goed te zien waar deze voor gaan dienen.

Meer informatie over de Valkyrie lees je HIER. Dit jaar stond vooral in het teken van interne- en simulatietesten. Volgend jaar komt de hypercar hopelijk écht in actie op een circuit.