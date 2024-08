De AMG GT 63 Pro voor het eerst gespot

De Spot van de Week is deze keer een primeurtje: de nieuwe AMG GT 63 Pro.

De nieuwe AMG GT kun je een beetje zien als de 911 van Mercedes, zeker omdat deze auto nu een 2+2 is. En daar horen natuurlijk ook veel verschillende varianten bij. Het gamma wordt nu langzaam meer zeker uitgebreid. Op Goodwood presenteerde Mercedes de extra hete AMG GT 63 Pro.

De Pro is NIET de snelste versie, want dat is de AMG GT 63 S E Performance. Maar ja, dat is een zware hybride. De Pro is dus de versie waarmee je een rondje over de Nordschleife wil doen. Niet toevallig is dat ook de plek waar nu het eerste exemplaar gespot is, door @basfransencarphotography. Uiteraard is dit een auto van Mercedes zelf, maar er zit geen camouflage meer op.

Zo in het zwart valt ‘ie niet enorm op, maar er zijn wel degelijk een aantal herkenningspunten. De makkelijkste manier om de Pro te herkennen is de spoiler. Verder heeft deze auto een agressiever front, met grote luchtopeningen aan weerszijden van de grille. De 21 inch gesmede kruisspaaks velgen zijn ook uniek voor deze versie.

Onder de motorkap ligt de sterkste versie van Mercedes’ 4.0 biturbo V8. Deze levert 612 pk, genoeg voor een 0-100-sprintje in 3,2 seconden. De E Performance heeft daarnaast dus ook nog een elektromotor met 204 pk, maar dat is eigenlijk allemaal overbodige ballast. 612 pk is ook zat.

Omdat de AMG GT 63 Pro bedoeld is voor het circuit is er veel aandacht voor de koeling. Zo zijn er twee extra koelers geplaatst in de wielkasten. Ook heeft de auto standaard keramische remmen, met lichtgewicht remblokken (de achterkant is van titanium).

De Nederlandse prijs is nog niet bekend, dus het zal nog wel even duren voordat de eerste exemplaren op Nederlands kenteken verschijnen. Maar het eerste ongecamoufleerde exemplaar is bij deze alvast gespot. En dit levert @basfransencarphotography de Spot van de Week op. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

Ben je op vakantie of ga je binnenkort op vakantie? Dan zien we graag je vakantiespots verschijnen. Daarmee maak je kans op een BMW Powerslide Training. Vermeld in de beschrijving #vakantiespot2024 om mee te doen aan deze winactie!

Check alle foto's van de AMG GT 63 Pro op Autoblog Spots!