Porsche GT3 RS van Richard Hammond heeft een Fiat-kleur

Deze Porsche 911 GT3 RS heeft een verleden met ‘Hamster’ van TopGear. Die koos des tijds voor dit exemplaar in een Fiat-kleur.

Je herinnert de autoverhalen van BBC’s TopGear met Clarkson, Hammond en May vooral vanwege de iconische auto’s op je beeldbuis. Af en toe schemerde door wat de heren privé reden. James May reed bijvoorbeeld trots in een Fiat Panda, Clarkson had van alles en nog wat zo lang er maar ‘AMG’ op stond (bijvoorbeeld een CLK 63 AMG Black Series) en natuurlijk de Ford GT. En bij Hammond? Daar was het toverwoord Porsche, vaak tot ongenoegen van Jeremy. Vrijwel elke variant heeft The Hamster wel gehad, van de Carrera’s tot de GT3-modellen.

911 GT3 RS

Ook kwam ter sprake dat de 991-generatie op bepaalde punten in lijkt te leveren ten opzichte van de 997. Elektronische stuurbekrachtiging, bijvoorbeeld. Bij de GT3 RS was het ‘probleem’ voor de puristen vrij snel dat dit de eerste 3RS was zonder handbak. Je enige optie was de pijlsnelle PDK. Toch snapte Richard Hammond de magie van de 991 GT3 RS en bestelde hij dit exemplaar in 2016.

Behoudend uiterlijk…

Het exterieur van Hammond’s 911 GT3 RS is ietwat behoudend uitgevoerd. Lees: grijs. En dan niet één van de Porsche-tinten die wel mogen. Al zit er wel een verhaal achter deze kleur. Het is namelijk PTS Grigio Campovolo, een kleur die Porsche al een tijdje in hun Paint to Sample-assortiment heeft. Deze kleur wordt geleend van Fiat en Porsche zou beweren dat ‘ie de Abarth 500 eert, maar je kan bijvoorbeeld ook je Fiat Ducato in deze kleur krijgen. Er zijn zo veel mooiere kleuren voor de GT3 RS, standaard al (hallo Ultraviolet). Maar in combinatie met de zeer lichtgrijze velgen en de gele PCCB-remmen kan het ermee door.

…fantastisch interieur

Nou zal James May met zijn 458 Speciale in Rosso Dino met gouden velgen het er niet helemaal mee eens zijn, maar als TopGear-presentator wens je wellicht ietwat onder de radar te vliegen en dan is het exterieur goed te begrijpen. Des te meer wil je in het interieur ietsje meer jeu toevoegen en dat deed Richard Hammond. Er is gekozen voor veel opties in Lava Orange, de kleur die je ook op het exterieur kon krijgen. De stoelen hebben oranje zittingen, de gordels zijn oranje, de stiksels en de ‘GT3 RS’ op de hoofdsteunen zijn oranje en zelfs de rolkooi is oranje.

Dat Richard Hammond geld geen barrière vond voor de ultieme GT3 RS blijkt al uit het PTS-kleurtje en de oranje details, nog een leuk detail is dat de optionele kuipen identiek zijn aan die van de 918 Spyder. Zelfs met harnasgordels, al kan je de normale gordel ook gebruiken mits je dat wil.

Kopen

De 500 pk sterke natuurlijk ademende 4.0 liter zescilinder, het gefocuste interieur en het toen aardig extreme exterieur (wat tam lijkt ten opzichte van de huidige 3RS): een fijne combinatie. De spec zal zijn lovers en haters hebben. Een ex-Hammond-Porsche is dan wel weer gaaf, want de presentator schoof zijn liefde voor het merk niet onder stoelen of banken. Uiteraard staat de auto in Engeland (met het stuur aan de verkeerde kant) en moet deze nog 159.995 pond (bijna 187.000 euro) kosten. Koop dan?!?!