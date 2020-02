De Aston Martin DB11 Shadow Edition is hier

Geef maar toe, op de Aston Martin DB11 Shadow Edition waren jullie allemaal aan het wachten.

De Aston Martin DB11 is nu alweer bijna drie jaar op de markt. Het is de hoogste tijd voor een speciale uitvoering. het gaat om de zogenaamde Shadow Edition. Het traditionele chroom of aluminium waarmee Britse sportwagens normaliter mee getooid zijn, is nu niet terug te vinden.

Hooglans zwart

Nee, geheel met de trend is alles wat glimmend en zilverkleurig was, zwart geverfd. Zo is de grille hooglans zwart, evenals de splitter eronder. De versiering op de motorkap (de zogenaamde blades) zijn bij de Aston Martin DB11 Shadow Edition ook in het zwart gemaakt. En wat te denken van de 20 inch velgen? Inderdaad: ook die zijn hoogglans zwart. Ook de sierlijsten zijn nu hoogglans zwart. Volgens sommige mensen is dit heel erg premium.

Greenhouse

Het meest bijzondere aan de Aston Martin DB11 Shadow Edition is de zogenaamde greenhouse, wat een verzamelnaam is voor het dak, ruiten en de raamstijlen. Deze is optioneel ook leverbaar in hoogglans zwart. Bij de Audi TT quattro Sport was deze feature gewoon standaard. Overigens zie je het geregeld op diverse Ferrari’s voorbijkomen, zoals de 458 Italia en 488 GTB.

Badges

Uiteraard wordt middels diverse badges duidelijk gemaakt dat deze Aston Martin DB11 bijzonderder is dan de DB11 van de buurman. In het interieur gaat het feestje vrolijk verder. De DB11 Shadow Edition is voorzien van een zwart alcantara stuurwiel. De rest van het interieur van de Shadow Edition is Obsidian Black: zwart dus. Dat mag inmiddels geen verrassing zijn. Er is overigens nog wel iets aan keuze overgebleven. Denk aan zes carrosseriekleuren en de kleuren van de, hou je vast: remklauwen!

300 exemplaren

De Aston Martin DB11 Shadow Edition is alleen leverbaar met de 4.0 achtcilinder. Deze komt van Mercedes-Benz en levert in de DB11 precies 510 pk aan vermogen en 700 Nm aan koppel. Er zullen ‘slechts’ 300 exemplaren van gebouwd worden. We zetten expres het woordje slechts tussen haakjes, want voor een vrij bijzondere auto als de DB11 is een aantal van 300 exemplaren best fors te noemen.