De Volkswagen Arteon R is onderweg

De Volkswagen Arteon R, voor haastige mensen die wel Duits, maar géén premium wensen.

Snelle sportsedans die níet als ‘premium’ in de markt gezet worden, bestaan bijna niet meer. De tijden van de Mazda 6 MPS, Honda Accord Type-R of Ford Mondeo ST200 liggen alweer een tijdje achter ons. Maar niet getreurd. De Volkswagen Arteon komt eraan.

Volkswagen R

Het grootste Volkswagen R-nieuws van de afgelopen maanden was het nieuwe logo. Dat moet natuurlijk af en toe ook gebeuren, maar er moeten wél auto’s voorzien zijn van een dergelijk logo op de bips. De Golf R wordt niet meer geleverd, waardoor de T-Roc R het enige R model is.

Volkswagen Arteon R

De Volkswagen Arteon R gaat het absolute topmodel van de Arteon-range worden. Volgens Autocar staat het model gepland voor het vierde kwartaal van 2020. Er is rond die periode sowieso veel Volkswagen Arteon nieuws. Ten eerste wordt de ‘Passerati’ dan voorzien van een facelift én wordt er een praktische Shooting Brake aan het gamma toegevoegd.

330 pk en 450 Nm

De Arteon R krijgt van VW een bekende 2.0 TSI viercilinder onder de motorkap. Het is in feite dezelfde motor die dienst gaat doen in de Volkswagen Golf R. In de Arteon R is de motor goed voor 330 pk aan vermogen en een maximum draaimoment van maar liefst 450 Nm. Voldoende om ‘leuk’ te zijn, zonder dat je meteen 50.000 euro aan BPM moet gaan afdragen, of elke dag twee keer je rijbewijs kwijt raakt als je jeuk hebt aan je rechtervoet.

4Motion

De motor zal uiteraard vergezeld worden door een zeventraps DSG-transmissie. Natuurlijk heeft de Volkswagen Arteon R het befaamde 4Motion vierwielaandrijvingssyteem. Nu zal de kniesoor zeggen: Op 50 pk na, had de Arteon 2.0 TSI dat toch ook? In zekere zin klopt dat ook, alhoewel die motor op dit moment niet geleverd wordt. Op dit moment heeft een Arteon altijd 190 pk, zowel de 2.0 TSI benzine als 2.0 TDI leveren precies dat vermogen.

Rijeigenschappen

Nee, het meest ‘bijzondere’ is dat de Jost Capito en zijn kornuiten zich bezig gaan houden met alles wat de rijeigenschappen beïnvloed. Dus remmen, sturen, wegligging, demping, vering: alles gaat herzien worden. Naar het schijnt heeft Volkswagen aan de R-afdeling ook de opdracht gegeven om de Volkswagen Arteon R een stukje spannender te maken.

Q1 2021

Verdere details zijn op dit moment nog niet bekend, behalve dat de eerste exemplaren in Q1 van 2021 geleverd zullen gaan worden. De Volkswagen R-afdeling gaat het nog druk krijgen. De Touareg R is net onthuld en zal zijn debuut beleven op de Salon van Genève volgende week. Daarnaast staat de Golf R ook op stapel dit jaar. Daarna volgt de Volkswagen Arteon R.