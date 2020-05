De Aston Martin Valhalla is eindelijk in Nederland te zien

Nederland krijgt een West-Europees primeur! Cito Motors mag namelijk de Aston Martin Valhalla voor het eerst in de regio aan het publiek laten zien.

Aston Martin staat voornamelijk bekend om haar belachelijk sexy auto’s. Neem de uiterst klassieke DB5, of de bloedmooie DB9. Het zijn auto’s waarbij je niet meteen denkt aan hun geweldige rijprestaties, maar eigenlijk maakt dat ook geen zak uit. Het zijn auto’s om mee naar Monaco te rijden, om vanaf het terras kwijlend naar je bolide te kunnen staren.

Wat dat betreft is de Valhalla eigenlijk precies het omgekeerde. De auto heeft zeker een indrukwekkend ontwerp, eentje waar je gebiologeerd naar zou kunnen kijken. Maar op het circuit, dát is waar deze liefdeskind van Aston Martin en Red Bull echt thuishoort.

Helaas is de kans vrij klein dat een van ons ooit de Valhalla op een circuit los mag laten. Dat gebiologeerd staren, dat kan echter wel. Cito Motors heeft namelijk volgende week de Aston Martin Valhalla in het pand in Eindhoven staan. Geïnteresseerden zijn welkom om dit racemonster persoonlijk te kunnen bekijken. Het coronavirus is nog niet weg, een bezichtiging moet dus op afspraak. Maar dat het überhaupt kan, is natuurlijk wel bijzonder. Vragen naar een proefritje heeft overigens geen zin: de productie van de Valhalla start pas in 2021. Een werkende twinturbo-V6 zal dit exemplaar dan ook waarschijnlijk niet hebben.

Net als bij de Aston Martin V12 Speedster geldt dat geïnteresseerden snel moeten zijn. De middenmotorsupercar staat maar tot 23 mei bij Cito. Kan je tegelijk ook vragen of ze er nog eentje overhebben, zoals een half jaar geleden nog het geval was. Volgens Cito Motors kost de Valhalla een miljoen pond (~1,12 miljoen euro) exclusief BTW en BPM en worden er 500 stuks van gemaakt. Hoeveel Nederlandse exemplaren daar tussen zitten, is niet bekend.

De foto in dit artikel is van de Aston Martin Valhalla op Silverstone, vorig jaar.