Gaan de wegen snel weer druk worden?

Thuiswerken. De een vindt het fantastisch, voor de ander is het de hel. Toch zijn we het sinds een paar maanden met z’n allen een stuk meer gaan doen. Vanwege het coronavirus werken immers een stuk meer mensen thuis, om zo besmetting op kantoren te voorkomen. Dat zagen we terug op de snelweg, al is er qua verkeersslachtoffers helaas amper verschil. En als we minder rijden, dan tanken we natuurlijk ook een stuk minder. Alhoewel, klopt dat laatste nog wel?

Volgens Jan-Reint Vink, directeur van Travelcard Nederland, gaan zakelijke rijders namelijk steeds meer rijden. Dat zegt hij tegen de BNR Nationale Autoshow. Zijn bedrijf verzorgt 345.000 tankpassen in Nederland, waardoor hij natuurlijk een flinke bak data tot zijn beschikking heeft. En wat blijkt? Sinds de lockdown van 16 maart, wordt er via tankpassen voor het mkb nog maar 70 procent getankt ten opzichte van normaal. Alhoewel, ‘maar’? Dat valt eigenlijk best mee, niet?

Wie bij die laatste vraag ‘inderdaad!’ denkt: hier nog wat opvallender nieuws. Inmiddels ligt dat percentage namelijk op 80 procent. Ten opzichte van begin dit jaar tankt het mkb-segment nu dus ‘slechts’ twintig procent minder. Dat is nog maar een milde daling, waar Vink wel een verklaring voor heeft. Hij denkt dat dit segment gewoon nog op pad moet, om een klein beetje inkomen te kunnen krijgen. Loodgieters, timmermannen, zulke beroepsgroepen kunnen vanuit huis natuurlijk niet zo heel veel doen.

Overigens ziet Vink bij andere groepen wel een grotere afname. Leasemaatschappijen en flinke bedrijven, bijvoorbeeld. Die schoten terug naar 40 procent. Die tankten aan het begin van de crisis dus nog maar de helft van wat er normaal getankt wordt.

Een flinke afname dus, al ziet Vink ook kansen op de horizon. Met die 1,5-meter-economie is het openbaar vervoer immers minder interessant dan de auto. Carpoolen is ook niet zo veilig. Het zou hem dus niks verbazen als straks meer mensen alleen in auto’s rond gaan rijden: goed nieuws voor de tankpas. Misschien kan zo’n crisis dus eigenlijk positieve gevolgen hebben voor tankpasbedrijven, hoe cru dat nu ook klinkt.

