Het volgende topmodel van de BMW 7 Serie wordt elektrisch

Alle dromen van een BMW M7 met die 6,6 liter V12 kunnen definitief de prullenbak in. Het volgende topmodel van de BMW 7 Serie wordt namelijk een volledig elektrische auto. Al is het nog niet bekend hoe die gaat heten…

De BMW 7 Serie is vorig jaar nog van een facelift voorzien, maar dat betekent niet dat de Beierse autobouwers nu rustig achterover kunnen leunen. Neen, BMW denkt vooruit en is nu al de volgende generatie aan het ontwerpen. En die gaat ingrijpend anders zijn dan wat er nu rondrijdt.

Op een persconferentie heeft BMW-topman Oliver Zipse namelijk gezegd dat de volgende BMW 7 Serie sowieso een volledig elektrische versie krijgt, naast versies met een verbrandingsmotoren. Dit schrijft Motor1. Heel verbazend is dit eigenlijk niet, het lijkt eerder de perfecte combinatie te zijn. In luxe sloepen proberen autofabrikanten immers al het geluid compleet weg te werken. En een elektrische motor produceert amper geluid. Hoogstens een soort zoem, maar die wordt al snel overstemd door het bandengeluid.

Zipse was hier echter nog niet klaar met het verklappen van nieuws. Die BEV (battery electric vehicle) wordt namelijk ook meteen het topmodel van de 7 Serie. Of we dan ein-de-lijk die M7 krijgen, is niet bekend. Het zou ook zomaar kunnen dat ze daar een i7 van maken. Of de i-Powered M760Li xDrive. De tijd zal het leren.

Wat we ook nog niet weten, is wat voor aandrijflijn het volgende topmodel gaat krijgen. Even als herinnering: het huidige topmodel is de M760Li xDrive. Deze heeft een 6,6 liter V12 die 585 pk en 850 Nm naar alle vier de wielen stuurt. Een luxe sedan die daar een beetje bij in de buurt komt, is de Porsche Taycan Turbo. Deze heeft met 849 Nm nét iets minder koppel, maar wel meer pk met 625 trappelende elektropaardjes. Ervan uitgaande dat BMW het topmodel eerder sneller dan trager gaat maken, krijgt Porsche er nog wat serieuze concurrentie bij.