Nieuwe datum geprikt voor 24 uur Le Mans

De organisatie voelde de bui al hangen.

De 24 uur van de Le Mans is zonder twijfel een van de meest iconische races van de autosport. Ook bij degenen die niet direct auto(sport)liefhebber zijn is de race vorig jaar onder de aandacht gebracht door de blockbuster Le Mans 66. Er zullen genoeg oude en wellicht ook nieuwe liefhebbers zijn die naar die al uitkeken naar het evenement. Omdat de 24 uur van Le Mans pas 13 juni verreden zal worden, stond de race nog niet meteen op losse schroeven vanwege het coronavirus. Toch heeft de organisatie alvast besloten de race te verzetten.

FIA heeft in dit geval dus een stuk doortastender gehandeld dan bij de GP van Australië het geval was. Er is ook meteen duidelijkheid over wanneer de race wél verreden zal worden. De nieuwe datum is vastgesteld op 19 en 20 september. Nu maar hopen dat het coronavirus tegen die tijd een beetje uitgewoed is.

Hoewel fans dus wat langer moeten wachten is het goed nieuws is dat de wedstrijd niet helemaal van de baan is. Er zijn genoeg evenementen die in zijn geheel naar volgend jaar verplaatst worden, zoals het EK Voetbal en het Songfestival. Dat laatste is dan weer minder erg.

De laatste keer dat de 24 uur van Le Mans niet verreden werd was in 1948. Ze waren toen nog aan het bijkomen van de Tweede Wereldoorlog. Van 1940 tot en met 1948 vond er destijds geen 24-uursrace plaats op het befaamde circuit.

De eerstvolgende race van het World Endurance Championship zou de 6 uur van Spa worden. Die stond gepland voor 26 april, maar was al eerder afgezegd. Voor die race is nog geen nieuwe datum bekend. De 1000 mijl van Sebring – niet te verwarren met de 12 uur van Sebring – is eveneens geschrapt van de WEC-kalender. Met het Amerikaanse inreisverbod werd dat namelijk een beetje lastig.

De 24 uur van Le Mans zal dus vooralsnog gewoon verreden worden dit jaar, zij het een paar maanden later. 19 en 20 september kunnen alvast omcirkeld worden in de agenda.