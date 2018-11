De Audi A6 nu ook als mini-A8

Meer dan vijf meter aan Audi voor je neus.

Terwijl de Westerse wereld in voorbereiding is op de Los Angeles Autoshow, is in China de Guangzhou International Autoshow aan de gang. Audi heeft hier de A6L gepresenteerd. De verlengde sedan gaat het ongetwijfeld goed doen op de Chinese markt. Met een wielbasis van 3,02 meter is de A6L 10 centimeter langer in vergelijking met de gewone A6. De Audi is met 5,03 meter een lange jan geworden.

Audi en het aanbieden van verlengde modellen in China is eerder regel dan uitzondering. Zelfs van een auto als de Audi Q5 bestaat een verlengde versie en in 2016 kwam FAW-Volkswagen Audi met een verlengde variant van de A4.

De verlengde A6 is volgend jaar in China verkrijgbaar in combinatie met vier- of zescilinder motoren, gekoppeld aan de 7-traps S tronic automaat. Het interieur is vrijwel gelijk aan de reguliere versie. Achterin komen die extra centimeters ten goede voor de passagiers.

De Audi A6L is niet het enige grote nieuws dat de Duitsers laten zien in Guangzhou. De Chinezen maken namelijk ook uitgebreid kennis met de productieversie van de e-tron.