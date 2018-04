De nieuwe Audi Q5L is lang, voor Lang

Voor als een Q7 te groot is en een reguliere Q5 te klein.

China is de belangrijkste markt voor de L-modellen van bijvoorbeeld een merk als Audi. Je kon er dus donder op zeggen dat de boys uit Ingolstadt een verlengde versie voor de Chinezen in petto zouden hebben. En inderdaad, want op de Beijing Autoshow presenteert Audi de verlengde Q5.

De SUV is 4,77 meter lang en daarmee is de wielbasis 8,8 centimeter gegroeid in vergelijking met een gewone Q5. Het is de eerste keer dat Audi de Q5 in een verlengde versie gaat aanbieden. Sterker nog, het is de eerste SUV van Audi die gegroeid is in lengte. In China heb je al modellen als de A4L, de A6L en de A8L, maar een verlengde Audi Q was er nog niet.

De bagageruimte blijft met 550 liter (of 1.550 liter met de achterstoelen plat) gelijk aan de reguliere Q5. Alle extra ruimte komt puur ten goede aan de passagiers achterin de Audi. En die extra ruimte is er. Passagiers achterin profiteren onder andere van 11 centimeter meer knieruimte. Opvallend is dat Audi dan weer geen foto van het interieur heeft…

De Audi Q5L is exclusief voor de Chinese markt en komt enkel in 2.0 TFSI trim. Dat is tevens de best verkopende motorvariant in het Aziatische land. De verkoop gaat deze zomer van start.