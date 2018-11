Toyota Camry en Avalon TRD zijn kers op de taart

Dit is wat we willen.

Allemaal leuk en schattig, die Corolla sedan met z’n 1.8 hybride viercilinder. Stiekem is dít natuurlijk waar het autohart sneller van gaat kloppen. Door ons bejubeld belastingssysteem gaan we de auto’s in deze vorm hier nooit zien, maar dat betekent niet dat de Camry en Avalon van Toyota Racing Development (TRD) geen aandacht verdienen.

Voor de Los Angeles Autoshow komt Toyota met twee gepeperde versies van de Camry en Avalon. Normaal gesproken twee vrij zakelijke sedans op de Amerikaanse markt. In deze TRD-uitvoering ware kanonnen die niet minder ogen dan een Duitse performance sedan. Echter, waar auto’s als de Audi S4 en de BMW M340i daadwerkelijk meer vermogen hebben, zijn de Camry en Avalon TRD enkel uiterlijk vertoon.

De 3.5 liter V6-motoren leveren nog steeds 300 pk. Het geluid van de zescilinders komt wel beter naar voren, want TRD heeft de auto’s een nieuw uitlaatsysteem aangemeten. Verder kun je de TRD-varianten herkennen aan dikker bumperspel, performance remmen en 19-inch velgen. Daarnaast zijn de auto’s verlaagd en is het onderstel iets stijver afgesteld.

De Camry TRD en Avalon TRD zijn dit najaar verkrijgbaar op de Noord-Amerikaanse markt. Toyota spreekt over een gelimiteerde beschikbaarheid.