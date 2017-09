De Audi Aicon is een Audi Elaine op anabolen

Misschien heeft 'ie aan de AICAR gezeten?

Voor degenen die het niet meer weten, aicar was enkele jaren geleden in het nieuws omdat het dé nieuwe doping voor de Spandex-brigade zou zijn. Misschien dat Audi zich door de naam van dit middel heeft laten inspireren voor de naam van de Aicon, want het ding is uitgegroeid tot een slagschip van epische proporties.

Niet minder dan 5,44 meter lang, 2,10 meter breed en 1,50 meter hoog meet de Aicon. Dat is dus flink langer dan een nieuwe A8L en breder dan een Lamborghini Aventador. De wielbasis van de Aicon meet maar liefst 3,47 meter.

De elektrische Aicon is zo next level dat ‘ie ook ‘Level 5’ autonoom kan rijden. Ook in dat opzicht zou je de gigant dus kunnen zien als de grote broer van de Elaine, die niet verder komt dan Level 4. Maar ja, het blijft een auto die elektrisch en autonoom is, dus wij benzinehoofden moeten hem niet, toch?