Van deze Audi worden jullie niet blij

Elektrisch en autonoom, dus minder interessant voor de ware petrolhead.

De Elaine is officieel een concept car, maar gezien het uiterlijk en de techniek onder de kap gokken we dat het ding vrijwel gereed is voor productie. Tot level 4 kan deze auto zelfstandig in de rondte rijden en da’s een niveautje hoger dan de nieuwe Audi A8. Zo is het mogelijk om de Elaine tussen 60 en 130 km/u zelf te laten rijden.

Naast het autonome gedeelte vestigde Audi de aandacht op zogeheten AI-zones. Binnen deze gebieden kan de Elaine contact maken met de lokale infrastructuur om zo zelf een laadmogelijkheid of parkeerplaats op te zoeken. Laadmogelijkheid inderdaad, want de aandrijving is uiteraard elektrisch. Het accupakket heeft een capaciteit van 95 kWh waarmee je maximaal 550 kilometer kunt rijden.

Verder houdt het PIA-systeem de bestuurder nauwlettend in de gaten. Mocht je bijvoorbeeld achter het stuur in slaap (dreigen te) sukkelen, dan zet het systeem de airco een tandje frisser. Goed over nagedacht!