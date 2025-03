EU doet water bij de wijn: 2 jaar uitstel CO2-eisen

Er worden voorlopig géén boetes uitgedeeld aan fabrikanten die de CO2-eisen niet halen.

Europese autofabrikanten zitten in een lastig parket. Ze moesten grote investeringen doen in EV’s, maar de groei daarvan valt tegen. Daarmee riskeren ze weer hoge boetes van de EU. Intussen moeten ze ook nog dealen met (oneerlijke) concurrentie vanuit het Verre Oosten. Vandaag is er echter goed nieuws voor de Europese auto-industrie.

EU-voorzitter Urusula von der Leyen heeft voorgesteld om de CO 2 -eisen met twee jaar uit te stellen. Daarmee geeft ze gehoor aan de smeekbede van de autofabrikanten, die aan hadden gegeven dat de normen onhaalbaar zijn in de huidige omstandigheden. Zij krijgen hun zin: er worden pas boetes uitgedeeld als de CO 2 -eisen in 2027 niet gehaald zijn.

De kogel is nog niet helemaal door de kerk, want het voorstel moet nog wel even goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de lidstaten. De linkse partijen in het parlement zullen dit geen puik plan vinden, maar de meeste lidstaten waarschijnlijk wel.

Voor veel autofabrikanten zal dit een pak van het hart zijn, waaronder Volkswagen. Zij rekenden op een boete van €1,5 miljard. Dat komt niet zo goed uit voor een bedrijf wat keihard moet bezuinigen. Nu konden er wel boetes ontlopen worden via CO 2 -poules, maar daarmee spek je weer concurrenten zoals Tesla.

Een fabrikant die minder blij is met dit nieuws is Volvo, zo weet Automotive News Europe. Zij hebben flink geïnvesteerd om aan de CO 2 -eisen van de EU te voldoen en voelen zich nu een beetje genaaid. Dat begrijpt Von der Leyen ook, want ze noemde ook dat er “voorspelbaarheid en rechtvaardigheid” nodig is voor degenen die wel netjes hun huiswerk hebben gedaan.

Foto: BMW M4, gefotografeerd door @Row1