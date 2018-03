De Audi RS 5 Sportback is officieel

Eindelijk fatsoenlijk achterin instappen.

Op de New York International Auto Show heeft Audi het doek getrokken van de Audi RS 5 Sportback. Waarom in New York en niet enkele weken geleden in Genève hoor ik u denken. Wel, Audi Sport wil de Amerikanen ook eens in het zonnetje zetten. De Amerikanen beschikken onder meer over een RS 5 Coupé en daarna moet je meteen qua grootte de overstap maken naar de RS 7. In Europa hebben we de RS 4 Avant, maar dat model is niet in het land van The Donald leverbaar.

De komst van de RS 5 Sportback was geen geheim. Op en in de omgeving van de Nordschleife werd al maanden getest met een mule. Onderhuids is de auto uiteraard op veel vlakken gelijk aan de Coupé. Een twin turbo 2.9 TFSI V6 met 450 pk en 600 Nm koppel zorgt ervoor dat de RS 5 Sportback in 3,9 seconden naar de honderd knalt. De top ligt op 280 km/u. De bagageruimte bedraagt 480 liter, of 1.300 liter als je de achterstoelen neerklapt. Wie gaat sturen zal aanvoelen dat de RS 5 Sportback geen lichte jongen is. De Audi weegt maar liefst 1.840 kg.

Omdat de presentatie in New York was, sprak Audi niet over Europa. Op dit moment is alleen duidelijk dat de RS 5 Sportback in de tweede helft van 2018 leverbaar zal zijn in de Verenigde Staten en Canada. Info over de Europese RS 5 Sportback volgt in een later stadium.