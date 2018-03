Strak in het pak: de nieuwe Toyota RAV4

Scherpe lijnen maken de RAV4 minder saai en meer gedurfd.

De nieuwe designtaal van Toyota kan ik wel waarderen en die trekken ze door met de compleet nieuwe RAV4. In New York hebben de Japanners de nieuwe generatie gepresenteerd. Net als de andere nieuwe modellen van het merk, komt de RAV4 op het Toyota New Global Architecture-platform (TNGA) te staan.

De vijfde generatie RAV4 is 4,6 meter lang en ruim 1,8 meter breed. Hij is daarmee gegroeid en de wielbasis is 30 mm langer geworden. Dit resulteert in een ruimer interieur. Qua aandrijflijnen zijn er twee smaakjes. Een hybride, met een 2.5-liter benzinemotor en een nieuwe elektromotor, of een 2.0 benzinemotor die er zowel met een handbak als automaat komt. Die laatste motorisering komt hoogstwaarschijnlijk niet naar ons land. Net als de Lexus-modellen zal het bij ons enkel een hybride feestje worden.

Het model is een belangrijke voor de Amerikaanse markt. De RAV4 is namelijk het best verkochte model in de States. Vorig jaar verkocht Toyota meer dan 400.000 exemplaren van de SUV in het land. Wij moeten nog even geduld hebben. De nieuwe RAV4 komt pas in het eerste kwartaal van 2019 naar Europa.