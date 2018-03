Daniel Ricciardo onthult reden afschaffen gridgirls

De Ozzie voelt zichzelf verantwoordelijk.

De eerste race van het jaar markeerde een aantal mijlpalen in de F1. Het was de eerste race met de HALO en de eerste race zonder gridgirls op de grid. Dit is echter niet het zoveelste lamenterende bericht over deze twee trieste ontwikkelingen. Of nou ja, stiekem misschien wel een beetje. Daniel Ricciardo heeft namelijk een nieuw licht geworpen op de reden dat grid girls (volgens hem) zijn afgeschaft. Het heeft allemaal te maken met de Grand Prix van Amerika van vorig jaar.

Ricciardo beleefde in Amerika geen gelukkig weekend, hoewel hij in de kwalificatie nog onze landgenoot Max Verstappen aftroefde. De honeybadger kwalificeerde zich als vierde en vocht in het begin van de race een duel uit met Valtteri Bottas om een plaats op het podium. Echter, na 14 rondjes begaf zijn motor het en dat was dat. Hoewel de technische malheur niet zijn verantwoordelijkheid was, gaf hij na de race aan dat hij de juiste concentratie toch al niet echt te pakken had.

De reden hiervoor was het vrouwelijk schoon dat voor zijn auto stond op de grid. De dame in kwestie was namelijk een rondborstige rozijnensmokkelaar. Een plaatje van de deerne vind je hier op Reddit. Je moet even bevestigen dat je 18+ bent om het plaatje te zien, maar sorry geen zorgen, voor Nederlandse begrippen is er niks mis mee. Helemaal niks zelfs.

Tenminste, dat vinden wij. De vrouw van Liberty Media CEO Greg Maffei (de baas van Chase Carey), was helemaal niet te spreken over de sexy geklede dame en Ricciardo’s uitlatingen hierover. Ze heeft hierover geklaagd bij haar man, die vervolgens niet anders kon dan druk uitoefenen op zijn ondergeschikten om gridgirls af te schaffen.

Dus daar heb je het. De oorzaak dat we geen knappe chicks meer te zien krijgen op de grid heet Daniel Ricciardo. Of Sharon Maffei…Man man man…