De AUDI TT Roadster van Valentijn is de perfecte funauto voor in de zomer #MijnAuto

In deze video rijdt Wouter samen met Valentijn in zijn Audi TT Roadster, een funauto die Valentijn nu anderhalf jaar bezit.
De TT is geen S of RS, maar een 2.0 TFSI quattro met 230 pk – genoeg vermogen om lekker te sturen, zeker in combinatie met vierwielaandrijving. Valentijn gebruikt de auto vooral in de zomer; in de winter blijft hij meestal binnen. Het is geen daily driver, maar een auto om écht van te genieten tijdens bochtige ritten en roadtrips.
Onderweg bespreken ze waarom Valentijn juist in de TT Roadster stapte. Hij reed jarenlang motor, zocht hetzelfde open rijgevoel maar dan veiliger en praktischer, en kwam uiteindelijk uit bij de derde generatie TT. Hoewel het budget eigenlijk lager lag, werd hij verliefd op het modernere design en de tijdloze kwaliteit van het interieur. De slimme ventilatieroosters met ingebouwd display, het strakke digitale dashboard en de compacte lay-out maken het interieur nog steeds bijzonder.
Reacties
HZW zegt
Met een JD Engineering software upgrade voor motor en DSG, kom je op 300 pk uit en is de DSG ook beter bij de les.
En een rem upgrade met een set RS remklauwen en schijven, is een simpel door te voeren.
mjpamsterdam zegt
Leuk de zoveelste TT met zwarte wielen. Maar die rode 309 op de achtergrond is spannender/interessanter.