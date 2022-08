De Autoblog-redactie stelt een GT3 RS samen

Omdat het zo goed gaat met Autoblog mocht de voltallige redactie een nieuwe GT3 RS samenstellen. Boffen wij even.

Bij Autoblog werken heeft zo zijn voordelen. Bij de meeste andere werkgevers mag je hooguit een vlotte Kia samenstellen, maar wij mogen gewoon een gloednieuwe Porsche 992 GT3 RS samenstellen! Helaas blijft het daar ook bij, maar dat mag de pret niet drukken.

Mocht je benieuwd zijn waarom gisteren de Porsche-configurator overbelast was: dat kwam dus omdat wij met z’n allen een GT3 RS aan het configureren waren. Uiteraard mochten we niet afkijken bij elkaar, dus iedere samenstelling is volledig onafhankelijk tot stand gekomen. We gaan ze allemaal even langs.

De GT3 RS van Wouter

We beginnen met de GT3 RS van de baas himself. Wouter koos voor een exemplaar zónder Weissach Package, al schijnt het dat je daardoor heel lastig op de lijst komt. In plaats van een van de talloze PTS-kleuren koos hij ‘gewoon’ voor Racing Yellow. Het liefst wil Wouter ook een achterbank, maar daarvoor moet hij nog even in gesprek met Robert Doornbos.

De GT3 RS van Michael

Onze hoofdredacteur Michael is ook los gegaan in de configurator en daar kwam een hele andere GT3 RS uit. Wel liet ook hij het Weissach Package en de striping achterwege. Michael koos voor de legendarische 356-kleur Oslo Blue, ook al heeft een GT3 RS in de verste verte niets met een 356 te maken heeft. Om te zorgen dat het niet te chique wordt koos hij voor zwarte velgen. Op een GT3 RS mag het allemaal.

De GT3 RS van Martijn

De samenstelling van @martijngizmo kan je bekend voorkomen. Dat is namelijk de samenstelling waarin de GT3 RS geïntroduceerd is. Toevallig is dat ook hoe Martijn ‘m zelf zou samenstellen, dus dat komt mooi uit. Deze kleurstelling is niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar is een hoedtik naar de allereerste GT3 RS.

De GT3 RS van Ruben

Het merendeel van de redactie moet niets van het Weissach Package hebben, maar Ruben heeft deze peperdure optie (á €33.613) gewoon wél aangevinkt. Ook heeft hij als een van de weinigen de striping laten zitten. Gewoon geel was ook niet goed genoeg, wat je ziet is PTS Signal Yellow. Ruben heeft dus een dure smaak, maar dat wisten we al.

De GT3 RS van Willeme

@willeme is meer op de stijlvolle toer gegaan, voor zover dat mogelijk is bij een GT3 RS. Hij koos voor een fraaie non-metallic kleur, genaamd Underberggreen. Dit in combinatie met de goudkleurige lichtgewicht velgen, die erg populair blijken te zijn op de redactie.

De GT3 RS van Jaapiyo

Onze trouwe Formule 1-verslaggever @jaapiyo wil eigenlijk stiekem een GT3 Touring, maar dat mocht niet van de baas. Daarom is maar gegaan voor een chique uitvoering op de GT3 RS, net als @willeme. Dat betekent dus: geen striping, geen Weissach, geen typeaanduiding, wel gouden velgen en zwarte remklauwen. De kleur is Amethyst Metallic, een donkere roodpaarse kleur die uit de jaren ’90 dateert.

De GT3 RS van Machiel

Ondergetekende kan ook niet achterblijven, dus tot slot ‘mijn’ GT3 RS. Ook voor mij geen Weissach, want zo’n carbon voorklep is geen porem. Omdat ik van unieke kleurtjes hou was een PTS-kleur een no-brainer. Het is uiteindelijk Gemini Metallic geworden, een kleur die erg mooi samengaat met de goudkleurige velgen. Al zeg ik het zelf.

Laat in de reacties vooral even weten wie van de Autoblog-redactie de beste smaak heeft. Of misschien vind je het allemaal niks en stel je veel liever je eigen GT3 RS samen. Dat kan natuurlijk ook, in de configurator.