Vergelijking: de 992 GT3 RS vs. de 991 GT3 RS

Is de nieuwe 992 GT3 RS te extreem? We zetten hem even digitaal naast zijn voorganger, dan mag je zelf een oordeel vellen.

De GT3 RS is altijd extreem geweest, maar niet de overtreffende trap van de 911. Er was namelijk ook nog een GT2 en/of een GT2 RS. Met de 992 GT3 RS lijkt het er echter op alsof Porsche nu al alles uit de kast heeft getrokken. Dit is namelijk zo’n heftig apparaat dat we ons bijna niet voor kunnen stellen dat Porsche met een nog extremere versie komt.

Collega @rubenpriest heeft de nieuwe 992 GT3 RS eerder deze avond al uitgebreid aan jullie voorgesteld, maar we gaan de auto nu nog even naast zijn voorganger zetten. Is de 992 GT3 RS een mooie stap voorwaarts ten opzichte van de 991 GT3 RS? Of is het misschien toch iets teveel van het goede?

Aangezien we alle ins en outs al behandeld hebben in het vorige artikel, laten we vooral de plaatjes voor zich spreken. Wel zullen we nog even een aantal opvallende verschillen tussen de 991 GT3 RS en de 992 GT3 RS benoemen.

De nieuwe spoiler (mét DRS) springt natuurlijk het meest in het oog. Die van de 991 GT3 RS was al niet kinderachtig, maar het kan altijd groter, zo blijkt. Het effect blijft niet uit: de spoiler van de nieuwe GT3 RS genereert gewoon dubbel zoveel downforce als die van de 991 GT3 RS. Dat komt neer op 409 kg aan neerwaartse druk bij 200 km/u en maar liefst 860 kg bij 285 km/u.

Wat verder opvalt op het gebied van aerodynamica: op het dak zijn twee vinnen aangebracht, die de lucht uit de radiateur naar buiten toe geleiden. Ook zijn de ‘neusgaten’ op de motorkap flink gegroeid. Zelfs zodanig, dat de bagageruimte ervoor opgeofferd moest worden.

Verfrissend genoeg hebben we een keer te maken met een auto die niet sneller is dan zijn voorganger. Niet in een rechte lijn, althans. De sprinttijd van 0 naar 100 km/u is namelijk nog steeds 3,2 seconden. De topsnelheid ligt zelfs lager. Waar de 991 GT3 RS nog 312 km/u haalde, komt de 992 GT3 RS niet verder dan 296 km/u. Dit ondanks het feit dat het vermogen steeg van 500 pk naar 525 pk.

Uiteraard is snelheid in een rechte lijn ook helemaal niet het doel van deze auto. Als je zo snel mogelijk van A naar B wilt rijden moet je lekker een Turbo S kopen. Deze 992 GT3 RS is duidelijk gebouwd met een ander doel voor ogen: alles en iedereen zoek rijden op de Nordschleife. We weten dus pas echt wat de nieuwe GT3 RS in zijn mars heeft als Porsche een rondetijd heeft neergezet op de ‘Ring.