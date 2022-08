BREEK: Ricciardo gaat dit jaar weg bij McLaren

Het is officieel: de wegen van McLaren en Ricciardo gaan na afloop van dit seizoen scheiden.

Als er één coureur de gunfactor heeft is het Daniel Ricciardo wel. Er zullen daarom heel weinig mensen zijn die er behagen in scheppen dat hij slecht presteert bij McLaren. Helaas is de Formule 1-wereld keihard: als je niet presteert wordt je voor je diensten bedankt. Zelfs als je een goedlachse Australiër bent.

Ricciardo heeft nog een contract tot en met 2023, maar dat gaat hem niet redden. Zojuist bereikt ons het nieuws dat Daniel Ricciardo na afloop van dit seizoen weg gaat bij McLaren. Deze beslissing is met “wederzijdse instemming” tot stand gekomen.

Dat laatste houdt waarschijnlijk in dat Ricciardo een royaal bedrag krijgt omdat zijn contract voortijdig is beëindigd. Het schijnt namelijk dat zijn contract aardig goed dichtgetimmerd zat. Jammer genoeg doet McLaren daar geen boekje over open.

In een dergelijk persbericht kun je natuurlijk je coureur niet af gaan branden. Gelukkig is er een hoogtepunt om op terug te grijpen. We mogen namelijk niet vergeten dat Ricciardo gewoon een race heeft gewonnen met McLaren. Nu was Monza 2021 allesbehalve een normale race, maar een overwinning is een overwinning.

McLaren zegt dat de line-up voor 2023 “te zijner tijd” bekend gemaakt zal worden. Stiekem weet iedereen al wie de opvolger van Ricciardo gaat worden bij McLaren. Dat zal hoogstwaarschijnlijk Alpine-protegé Oscar Piastri zijn. Die gaat namelijk NIET voor Alpine rijden, mocht je dat gemist hebben.

Foto credit: fuji.tim