Bijtelling youngtimer 2010 verandert vier keer in een jaar

Met de nieuwe youngtimer regels creëert de overheid een draak!

Zoals jullie zouden kunnen weten, veranderen de regels rondom de youngtimer. Het is nogal een haastklus geweest en het is door de Tweede Kamer heen geduwd. Daarover kon je al eerder lezen in onze analyse, ook over de economische schade die dat veroorzaakt.

Een youngtimer uit 2010

Laten we in dit rekenvoorbeeld een Audi A4 B8 van 1 september 2010 pakken. Onze fictieve youngtimer heeft een cataloguswaarde van 60.000, terwijl dit fraaie exemplaar een waarde in het economische verkeer heeft van 10.000 euro (in de volksmond de dagwaarde).

Vanaf 1 september 2025 tot en met 31 december 2025 heeft de Audi A4 een bijtelling van 3500 euro per jaar. De A6 is fiscaal namelijk een youngtimer: het bijtellingspercentage is dan 35% en dat wordt berekend over de waarde is het economische verkeer (en die is 10.000 euro).

Per 1 januari 2026 is de Audi A4 youngtimer af, want de auto is nog geen 16 jaar oud. Dus moet er worden bijgeteld over de cataloguswaarde uit 2010, die 60.000 euro bedraagt. Anders dan de politiek beweerd is het bijtellingspercentage geen 22%, maar bedraagt 25%. Dat bijtellingspercentage hangt namelijk voor “eeuwig” aan de auto vast. De bijtelling is voor exact dezelfde auto is dan 15.000 euro. Dat is vijf keer zo veel.

Per 1 september 2026 viert de Audi A4 zijn 16e verjaardag en valt de auto weer onder het youngtimer regime. De bijtelling is dan weer 3500 euro per jaar.

Daar kan je dan nog een paar maanden van genieten, want per 1 januari 2027 verandert de regeling het weer en moet een youngtimer 25 jaar of ouder zijn. Per 1 januari 2027 wordt de bijtelling van de Audi A4 weer 15.000 euro per jaar.

Diezelfde Audi A4 is dus niet van eigenaar gewisseld, maar de bijtelling verandert wel:

Van 1-9-2025 t/m 31-12-2025 bijtelling is 3.500 euro.

Van 1-1-2026 t/m 31-8-2026 bijtelling 15.000 euro.

Van 1-9-2026 t/m 31-12-2025 bijtelling is 3.500 euro.

Van 1-1-2027 t/m 31-8-2035 bijtelling 15.000 euro.

Bezopen? Ja.

En nee, de youngtimer regeling is niet heilig. Dat die versoberd wordt, dat is niet gek. Er had echter een goede overgangsregeling moeten komen en dat heeft de overheid nu verzuimd.