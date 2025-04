Liever elektrisch dan benzine Audi A6 Avant C9 #test

Audi laat je kiezen: een elektrische versie of deze A6 op benzine.

Interessant genoeg zijn er wel grote verschillen tussen de elektrische Audi A6 e-tron en deze A6 ICE versie. Afmetingen, styling, voor- en achterlichten, het is allemaal anders. Het zijn feitelijk twee echt verschillende modellen.

Premium Platform Combustion (PPC)

Het Premium Platform Combustion (PPC) is de “vieze” evenknie van Premium Platform Electric (PPE). Audi bouwt daar de Q6 en A6 op, Porsche maakt er een Macan van. Op dit PPC staan deze A6 en de Q5. Porsche houdt voorlopig nog vol dat ze geen ICE Macan gaan bouwen, maar weet dat de vorige Macan ook zijn roots heeft in de Audi Q5. Als de markt er maar hard genoeg om vraagt, dan gebeurt er wellicht nog wat.

Slechts één motor voor de A6 C9

Voor de Nederlandse markt maakt Audi het zichzelf best moeilijk. De 204 pk sterke 2.0 TDI hoef je met onze belastingregels niet eens aan te bieden, dus dat doet Audi ook niet.

Het is best zonde, want de 2.0 TDI krijgt net als de V6 TFSI een mooi MHEV plus 48 volt systeem. Het MHEV plus systeem werkt met een 24 pk/ 230 Nm sterke elektromotor die korte tijd een boost kan geven. Tijdens het afremmen kan er zelfs tot 25 kW worden gerecupereerd, de energie wordt opgeslagen in een 48-volt lithium ijzer fosfaat accu.

Ook die drieliter grote V6 komt niet naar Nederland. We kennen het 367pk/ 550Nm sterke blok uit de eveneens hagelnieuwe Audi S5 die we recent testten. Het klinkt goed, sleurt er lekker aan en is dankzij de lichte hybride ondersteuning verrassend goed bij de les. Wellicht kan je lokale Audi dealer tzt een jong gebruikt exemplaar voor je uit Duitsland ophalen.

Een 2.0 TFSI met ouderwetse start-stop

Op papier zou de instapper prima kunnen zijn, maar de praktijk was weerbarstiger. Eerst maar eens de specificaties voor jullie uitdiepen. De 2.0 TFSI werkt volgens de Miller cyclus en heeft variabele turbo geometrie. Totaal is er 204 pk en 340 Nm beschikbaar, want niet eens zo onaardig klinkt. De topsnelheid is 240 km/u en de sprint naar de 100 duurt 8.3s.

Het is OK, maar het houdt niet over. Dat is ook gevoel na de uitgebreide test van de benzine Audi A6 Avant C9. Zolang je rustig rijdt, is de aandrijflijn bijzonder stil. Wil je invoegen of inhalen, dan is het geluidsniveau nog steeds erg acceptabel. Je hoort echter wel dat de viercilinder er erg hard voor moet werken, zelfs als je gevoelsmatig niet zo veel vraagt. De klimmen in de heuvels rondom Porto hielpen daarbij natuurlijk ook echt niet.

Uiteraard heeft A6 ook een start-stop systeem. De titel hierboven is enigszins plagerig, want het werkt best goed en snel. Voor Nederland zou er echter wel flinke snuf hybride mogen worden toegevoegd. Het is bijna frustrerend om te moeten concluderen dat de voor Nederland irrelevante TDI’s en de V6 het wel hebben, maar de basis benzine TFSI niet.

Audi gaat het nog wel goed maken, want er komen PHEV-versies. Het worden er twee met 220 kW en 270 kW aan vermogen en een elektrische range van meer dan 100 km.

Killer features

Een prachtig interieur met dito materialen. Instappen voelt als thuiskomen, zonder dat het een tijdreis naar de jaren tachtig is. De combinatie van Audi virtual cockpit+ (11,9 inch) en het centrale MMI touchdisplay (14,5 inch) werken prima.

Voor het echte WOW-effect moet het spaarvarken helemaal worden leeggestort. De optionele OLED-achterlichten maken de winterritten een stuk vrolijker voor de achterliggers. Heel bijzonder is dat die meerdere keren per seconde een ander beeld genereren, zonder dat lichtintensiteit verandert. Het is een beetje Efteling in je Audi. De achterlichten kunnen ook car-to-x communiceren, bijvoorbeeld door een waarschuwingsdriehoek te tonen. De remlichten zitten dan weer achter de OLED-panelen, wat een gaaf 3D effect creëert. Hoe we ooit zonder hebben kunnen leven….

Conclusie Audi A6 C9 test

Hij is mooi, rijdt best goed en heeft een mooi interieur. De 2.0 TFSI is echter geen aanrader, beter even wachten op de A6 PHEV versies die er hopelijk snel aankomen.

Met een beetje geluk worden die nog goedkoper dan de 70 mille die Audi nu vraagt en ze zullen zeker beter rijden. Of je gaat nu helemaal elektrisch nadat je de test van de elektrische Audi A6 e-tron hebt gelezen (en gekeken).