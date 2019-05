De betrouwbaarste Fiat ooit is niet meer

Het gaat maar door.

Zoals we gisteren al aangaven in dit artikel, zijn er nogal veel auto’s die deze maand uit productie zijn genomen. Op een of andere manier gaat april 2019 de geschiedenis in als de maand waarin veel auto’s uit productie gingen.

Uiteraard gaan er ook bij het FCA-concern veel auto’s uit productie. Een groot verschil met FCA en andere concerns is dat de Amerikaans-Italiaanse alliantie de uit productie genomen auto’s niet van een opvolger voorziet. Dat is ook het geval met de Fiat Fullback. De compacte pickup kwam in 2016 op de markt en de stekker wordt er per direct uitgetrokken.

De Fiat Fullback is waarschijnlijk de meest betrouwbare Fiat ooit gebouwd. Technisch gezien is het namelijk een Mitsubishi L200, een auto met een behoorlijke reputatie op het gebied van betrouwbaarheid. Voor een tijdje heeft FCA de L200 voorzien van andere badges. Naast de Fiat Fullback was daar de RAM 1200.

De Fiat Fullback was voorzien van een 2.5 diesel (126 of 134 pk) of een een 2.4 benzinemotor met 130 pk. Later kwam daar een 150 pk en 180 pk diesel bij. Volgens Fiat was het te lastig om de auto te laten voldoen aan de telkens stringentere milieu-eisen en werden er te weinig van verkocht om grootschalige modificaties te rechtvaardigen. Het Fiat bedrijfswagenprogramma omvat nu de Fiorino, Doblo, Talento en Ducato.