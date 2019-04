Pak een zakdoek en neem afscheid van deze 9 auto’s

A moment of silence, please.

Automodellen komen en gaan. Tijden veranderen. Het is dus niet meer dan logisch dat zo nu en dan een model uit productie gaat. Echter, april 2019 moet wel de maand van de automotive Magere Hein zijn geweest.

Veel bijzondere, spraakmakende of voorheen succesvolle auto’s zijn namelijk rond deze periode geschrapt of de productie komt binnenkort ten einde. Het aantal ‘in memoriam’-berichten zou bijna dagelijks de voorpagina van Autoblog kunnen halen. Dit zijn de 9 meest opmerkelijke auto’s die er (bijna) niet meer zijn.

Mitsubishi Pajero (V80)

We vragen ons ten zeerste af of Mitsubishi nog de intentie heeft om auto’s te blijven produceren. Voorheen waren ze in bijna elke klasse aanwezig, tegenwoordig is het gamma zeer beperkt met de spotgoedkope Space Star, een trio crossovers in de vorm van de ASX, Outlander en Eclipse Cross en de L200 pickup. That’s it. In Nederland was de Pajero al sinds 2018 uit het gamma, maar nu heeft Mitsubishi het einde aangekondigd van de Evergreen. In totaal heeft Mitsubishi 640.000 exemplaren gebouwd van de Pajero. Van de Final Edition worden er nog 700 stuks gebouwd, daarna is het over en uit voor de meest succesvolle Dakar-deelnemer.

Opel Adam (A)

Het concept laat zich lastig uitleggen: het is een Opel, maar dan hip, chic en fraai. Gevoelsmatig klopt het niet, als of The Clash en The Beastie Boys samen gaan werken om het verzamelde werk van Tante Leen en Johnny Jordaan a capella op te nemen. Het uiteindelijke product is nog niet eens zo verkeerd. Het enige probleem is dat de Adam nergens in uitblinkt in zijn klasse. Er is geen reden om een MINI, A1 of DS 3 te laten staan.

Alfa Romeo MiTo (955)

Eigenlijk geldt alles van de Opel Adam ook voor de Alfa Romeo Mito. Hoezeer wij ook van Alfa Romeo houden, het wordt heel lastig om deze auto te verdedigen. Het chassis van de Corsa/Grande Punto is gewoonweg niet bijzonder. De besturing is vaag en indirect. Schakelen gaat matig. De geforceerde 8C-lijnen zijn op zich niet verkeerd, het interieur was redelijk. Kortom, een bijzonder gemiddelde auto. De auto krijgt geen opvolger.

Toyota Mark X (GRX130)

In Japan staat Toyota iets hoger in de markt dan in Europa. Dus een rechtstreekse BMW concurrent liep jarenlang van de band in Japan. De middelgrote achterwielaangedreven sedan is al sinds 1968 in productie, maar Toyota heeft het einde van de auto aangekondigd in de vorm van de Mark X 250S Final Edition. Op zich geen vreemde keuze, want de auto staat op het platform van de vorige Lexus GS (uit 2005). De Mark X was behoorlijk verouderd en er is weinig animo voor keurige sportieve sedans.

BMW 3 Serie GT (F34)

Je moet wel een hele grote merk-fanboy zijn om te kiezen voor deze ‘BMW 3 Serie’. Dit is het resultaat van geforceerd niches zoeken. Vergeet niet dat er al een 3 Serie Touring, X3, 4 Serie GC en X4 zijn als je iets anders wil dan een standaard 3 Serie sedan. Naar het schijnt waren de eigenaren er lyrisch over, maar was het aantal eigenaren voor BMW te laag. Het is absoluut geen slechte auto. Het is een redelijk goed antwoord op een vraag die werkelijk niemand gesteld heeft.

Ford Taurus

De Taurus heeft voor Ford betekent wat de 205 voor Peugeot heeft betekend. De middelgrote sedan heeft ervoor gezorgd dat het merk uit een diep dal kon klauteren. Jarenlang was de Ford Taurus de bestverkochte auto in de Verenigde Staten (pickups daargelaten). Er zijn in totaal zes generaties geweest. De laatste werd van 2010 tot 2019 gebouwd in de Ford-fabriek in Chicago. Het is geheel in lijn met de nieuwe strategie van Ford om enkel crossovers te gaan bouwen.

Maruti Omni

De Maruti Omni is zo’n auto die an sich niet zo bijzonder is, maar wel veel heeft betekend voor een land, India in dit geval. Het werkpaardje heeft ervoor gezorgd dat mensen in India mobiel waren. De Maruti Omni werd voor van alles gebruikt: taxi, bestelwagen, gezinsauto. Het was geen strepentrekker, de 800cc driecilinder leverde 34 pk en 59 Nm. Meer wilde je overigens echt niet, want de wegligging liet zich het beste omschrijven als een combinatie van dolkomisch en doodeng. De Omni was tot voor kort een zeer populaire auto, er werden er zo’n 6.500 van verkocht op jaarbasis. Waarom dan toch de productie staken? Het antwoord is simpel, de Omni voldeed aan geen enkele veiligheidseis meer. Aanpassen zou te duur zijn, daarom is deze maand de auto uit productie genomen.

Cadillac ATS

Er zijn diverse BMW-concurrenten geweest die op typische BMW-punten een BMW konden aftroeven. De Cadillac ATS was zo’n auto. Een commercieel succes was de auto absoluut niet, ook niet in de Verenigde Staten. Aan de wegligging lag het niet: die was uitstekend. De standaard viercilinder motor was goed voor 275 pk, zeker niet verkeerd. Het verklaart wel waarom wij hier in Nederland er niet naar om keken. De ATS en ATS-V Coupé worden overigens nog wel geleverd. De sedan wordt samen met de CTS opgevolgd door de nieuwe Cadillac CT5.

Mercedes-AMG SL65 (R231)

De non-plus ultra auto die niemand koopt. De Mercedes-AMG SL65 is het dikste van het dikste, maar dan een beetje meer. Ondanks dat het een tweezits roadster is met achterwielaandrijving, is het niet een bovengemiddeld sportieve auto. Het bestaansrecht van de auto was de 6.0 Biturbo V12, die goed was voor 630 pk en 1.000 Nm. Daarmee is het op de Autobahn een van de snelste auto’s die je je maar kunt voorstellen. De ultieme gran tourer. Officieel heeft Mercedes nog niets mede gedeeld over dit specifieke model, maar de auto is van de Duitse, Amerikaanse en Nederlandse websites gehaald. Ook is aangegeven dat twaalfcilinder AMG’s eruit gaan.