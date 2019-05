Ach gut, Tesla rijders blijken extreem subsidiegevoelig!

Wie had dat aan kunnen zien komen?

Op het internet en in het echte leven kom je ze geregeld tegen: Tesla-adepten, Fansla’s, Musketiers en EV-apostelen. Alle andere auto’s zijn inferieur, want die zijn niet elektrisch. Alle elektrische auto’s van andere fabrikanten zijn ook niet zo goed als Tesla. Ergo: er is Tesla voor en er is Tesla na, maar Tesla is het belangrijkste wat er is. Alleen Tesla kan innovatie en duurzaamheid aan elkaar koppelen.

Dan rijst natuurlijk de vraag: is dat wel zo? Zijn Teslarijders nu echt duurzame innovators? Of zijn het gewoon ordinaire geldwolven? In Nederland lijkt dat voorlopig wel het geval. Naast het feit dat een Tesla duurzaam en innovatief is, is het natuurlijk spotgoedkoop. Wat te denken van de motorrijtuigenbelasting? Ondanks dat de goedkoopste Model 3 100 kg meer weegt dan mijn Alfa Romeo 159, betaal je voor een Model 3 namelijk zo’n 130 euro per maand minder aan MRB: namelijk helemaal niets. Als je een Tesla Model 3 zakelijk gaat rijden (wat iedereen ook doet), dan zijn er nog diverse KIA en MIA regelingen. Tevens betaal je tot 50.000 euro slechts 4% bijtelling. Kortom, Tesla rijden is voornamelijk heel erg goedkoop. Althans, dat is de aanname van ondergetekende.

Gelukkig kregen de verkoopcijfers binnen van het afgelopen kwartaal. Kunnen we daaruit concluderen dat men Tesla vanwege de portemonnee rijdt? Waarschijnlijk wel. Zeker als we kijken naar de Tesla Model S en Model X. Van die auto’s werden er in december van 2018 gezamenlijk 2.210 stuks verkocht. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn dat er slechts 58. Achtenvijftig. Dat terwijl de P100D Ludicrous een heel stuk goedkoper is geworden. Het is niet zo dat de verkopen nog moeten aantrekken, in April werden er slechts 4 exemplaren van de Model S X verkocht.

De Tesla Model 3 daarentegen doet het wel goed. De auto is pas sinds februari leverbaar, maar er zijn er nu al 3.164 exemplaren van verkocht. In de maand Maart waren dat er 2.190 stuks. Andere betaalbare elektrische auto’s doen het minder goed. De Hyundai Kona (377), Kia e-Niro (323) en Nissan Leaf (293) waren aanzienlijk minder in trek. Het is niet zo overigens dat het ‘te wijten’ is aan Tesla. Nederland biedt de perfecte omstandigheden voor ze in. Het ministerie van Financiën zal de verkoopcijfers met samengeknepen billen in de gaten houden, want 7,7% van de nieuw verkochte auto’s is volledig elektrisch.