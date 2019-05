Deze Mercedes-Benz E-Klasse is mooier dan de echte

Bijzonder knap gedaan!

Wat is er toch gebeurd met sierlijk vormgegeven auto’s? Gewoon een nette, strakke en eenvoudig vormgegeven automobiel die tijdloos fraai is. Is dat nu zo heel erg moeilijk? Veel auto’s kennen behoorlijk veel vreemde details zoals gigantische grilles, chromen hockeysticks aan de zijkant, nepuitlaten, bicolor velgen en de meest kitscherige koplampen.

Waarschijnlijk kijken we op die kenmerken terug zoals we ook terugkijken op het modebeeld uit de jaren 80: enorme vetkuiven, truien met van die bollen en strepen en natuurlijk hoge kousen. Het is nu eenmaal het tijdsbeeld. Ondanks bovengenoemde kritiek kunnen we de huidige Mercedes-Benz E-Klasse eigenlijk weinig kwalijk nemen. De ‘W213‘-generatie is in de juiste configuratie best een fraaie auto.

Het enige wat je ‘m kunt verwijten is onderscheidend vermogen. Het is net een grote C-Klasse of kleine S-Klasse. Gelukkig is daar David Obendorfer, een persoon die bijzonder vaardig is in het maken van diverse automobiele renders. Zijn laatste project is de Icon E-Concept. De auto is gebaseerd op de huidige Mercedes-Benz E-Klasse. Echter, de lijnen van de auto zijn overduidelijk geïnspireerd op een voorvader van de E-Klasse, de W114/W115.

Naast het feit dat de auto zeer succesvol was (zo’n 2 miljoen exemplaren zijn ervan gebouwd) en de betrouwbaarheid op een zeer hoog niveau stond, was er nog een reden om deze generatie Mercedes te waarderen: het exterieurdesign. Het was namelijk Paul Bracq die de Mercedes een bijzonder herkenbar doch elegant voorkomen meegaf. Normaliter wordt retrodesign altijd een potsierlijk idee. De subtiele lijnen van toen passen niet op de obesitas-proporties van tegenwoordig.

De E Icon is een uitzondering, want wat is het eindresultaat geslaagd. Met name die achterkant is bijzonder fraai. De koplampen zijn wellicht iets te veel retro zeker in combinatie met de klassieke grille. Maar ja, het is een Mercedes, daarbij past een beetje statigheid. Niet alleen het uiterlijk is geïnspireerd op de W114/W115, ook het interieur is dat. Het ziet er eenvoudiger, cleaner en tijdlozer uit, zonder dat er echt dingen lijken te missen. Bijzonder knap. Uiteraard staat dit project los van Mercedes-Benz zelf. Laten we hopen dat ze voor de W214 generatie weer terug gaan naar dat eenvoudige en statige lijnenspel.