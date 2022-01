Premium stationwagon op benzine – Autoblog advies

Sommige aanvragen blijven we krijgen. De zoektocht naar een premium stationwagon op benzine is gebruikt heel belangrijk voor velen.

We hebben voor vandaag een vraagstuk dat vaker voorbij komt. Met nieuwe auto’s is het vrij simpel. De beste auto in het leasebudget en zo laag mogelijke bijtelling. En laten we eerlijk zijn, als je een auto van de zaak mag uitkiezen, dan houd je daar gewoon rekening mee. En terecht, over het algemeen betalen mensen die een dikke auto van de zaak rijden al behoorlijk wat belasting of in het geval van een raszuivere VVD’er: behoort deze veel belasting te betalen.

Maar als men een gezinsauto moet kopen, dan kijkt men naar heel andere dingen. De premium stationwagon op benzine is de laatste tijd erg populair. Ook in het hogere E-segment. Daar zit René ook te shoppen. Hij heeft nu nog een diesel, maar die moet het veld ruimen. Ondanks at René naar eigen zeggen 96% van de tijd in de auto rijdt, wil hij wel graag voldoende ruimte hebben voor de kinderen. Begrijpelijk, er is daarnaast niets mis met de wens om een fijne auto te rijden. Dus de zoektocht naar een premium stationwagon op benzine is een logische. Ook een lastige, maar daar komen we zo op terug.

De wensen en eisen van René voor een premium stationwagon op benzine voor 16 mille kun je bekijken in de tabel:

Huidige auto Volvo V60 D4 Koop / lease Koop Privé / Zakelijk Beide Budget € 16.000 Jaarkilometrage 25.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Wil van diesel af Gezinssamenstelling Getrouwd, 4 tieners Voorkeursmodellen Audi A6, BMW 5 Serie, Volvo V70 No-go modellen Frans!!

Disclaimer dikke premium stationwagon op benzine:

Uiteraard beginnen we even met dikke vette een disclaimer. Er bestaat niet zoiets als een ‘goedkope dikke Duitse auto’. Dit zijn complexe en hoogstaande auto’s die zorg en onderhoud nodig hebben. Met complex en hoogstaand bedoelen we zeker niet betrouwbaar. Het is vaak heel erg mooie techniek, maar ook prijzig om aan te sleutelen. In veel gevallen ben je aanbelandt bij een fase van de auto dat er flinke reparaties aankomen. Wil je zekerheid en lage kosten, neem dan de tips van onze eigen Uli aan en zoek de meest keurige Toyota Avensis in het budget bij een dealer met garantie. Houd er tevens rekening mee dat destijds (2008 tot 2013 ongeveer) echt iedereen nog een diesel verkoos boven een benzine.

Audi A6 Avant 2.0 TFSI Multitronic (4G)

€ 14.950

160.000 km

2012

Omdat je twee kanten op kan qua Audi A6, zullen we ze allebei eventjes behandelen. De Audi A6 van de derde generatie (de 4G) is een bijzonder fraaie automobiel. Zowel qua interieur als exterieur is het een model dat nog altijd niet belegen oogt. Integendeel. In het budget is de keuze niet enorm. Het zijn voornamelijk viercilinders (2.0 TFSI) met niet al te luxe uitrusting. Een dikke zescilinder met alle opties is aanzienlijk duurder. De 2.0 TFSI is in de A6 4G aanzienlijk betrouwbaarder dan in de vorige generatie. Tip: vraag even een foto van de eerste pagina van het onderhoudsboekje.

Dan heb je alle optiecodes (en kun je checken wat er op zit) en het chassisnummer. Dan kun je meteen kijken welke motorcode de auto heeft. Per motor-serie zijn er eigenlijk ‘unieke’ aandachtspunten. Met ander woorden, de eerste 2.0 TFSI uit 2008 kan een behoorlijk afwijkende motor zijn uit 2012 (of 2016). Om te rijden is het een voorbeeldige reisauto. De 2.0 motor is voldoende krachtig voor Nederland, niet al te dorstig en je kunt ze eventueel heel erg goed tunen. Nog een voordeel: in Nederland zijn er overal VAG-specialisten te vinden die zich over dit type ontfermen. Check hier het Audi A6 C7 Aankoopadvies!

Audi A6 2.8 FSI Pro Line Quattro Tiptronic (4F)

€ 15.450

140.000 km

2010

Toevallig had ondergetekende ook de mogelijkheid om te kiezen tussen een vroege 4G of een late 4F. In het budget kun je namelijk kiezen uit fraaie exemplaren met een zescilinder, S-Line pakket, veel opties en een automaat. Sommige hebben zelfs vierwielaandrijving. Met de 2.8 motor heb je vierwielaandrijving niet direct nodig, maar het hoort wel een beetje een Audi.

Collega @jaapiyo (die voor zijn broer nu in exact hetzelfde segment zit te shoppen) zou u er op willen wijzen dat de auto catastrofaal onderstuur heeft vanwege de motor die voor de vooras ligt. Dat klopt gedeeltelijk. De A6 van deze generatie is een goedmoedige lobbes. Het voordeel is, ook als je met 240 km/u over de Autobahn dendert. Of als je stapvoets in de file staat. De A6 4F betrekt je niet heel erg bij het rijden, maar het is wel lekker relaxed. Bekijk uiteraard het Audi A6 C6 Aankoopadvies!

BMW 523iA Touring Executive (F11)

€ 15.900

2011

180.000 km

Bij BMW heb je eigenlijk dezelfde mogelijkheden als je zoekt naar premium stationwagon op benzine. Een kale F11 of een dikke E61. Hierbij is het bijna onmogelijk om een strakke, luxe F11 te vinden met een zescilinder, lijkt het. Een viercilinder met wat opties of een crisis-spec zescilinder zijn mogelijk. Je weet wel, 17 wieltjes, stoffen tentstoelen, kleine navi en ga zo maar door. Aan de andere kant, niets geeft zo’n luxe gevoel als een zacht spinnende zes-in-lijn. Daarbij heb je achterwielaandrijving en een erg fijne automaat (alhoewel er ook handbakken zijn, kijk uit!).

De F11 ziet er net als de A6 4G nog altijd erg vers uit. Misschien wel beter dan zijn opvolger (G30) én beter dan zijn voorganger. (E61, komt zo aan bod). Qua betrouwbaarheid moet je geen illusies maken. Kijk, ze rotten niet weg, maar die luchtbalgen gaan er een keer aan. En alle F11’s lijken te lekken bij de deuren. Ook hier het voordeel dat heel Nederland BMW’s kan onderhouden. Uiteraard hebben we een BMW 5 Serie F11 Aankoopadvies voor je!

BMW 525iA Touring M Sport High Executive (E61)

€ 14.950

2009

160.000 km

Zoals Jaap zo mooi zegt: van de E61 naar de F11 is een enorme stap. Groter dan de bij de A6’en. De E61 wordt zo fraai oud als de hit ‘Wat zou je doen?‘ uit 2002. Ondanks dat het destijds een zeer moderne verschijning was. Het mooie is, dit zie je ook in de prijzen. Dit heeft wel als voordeel dat je een hele mooie late versie kunt opsnorren. We vergeten het nog weleens, maar deze generatie is wel iets leuker om te rijden dan zijn opvolger.

Zeker als M Sport is het een strak sturende zij het iets stugge stationwagon. Het verwisselen van runflat naar non-runflat maakt de auto vaak sportiever én comfortabeler tegelijkertijd. De zescilinder in deze versie levert 218 pk, maar met een paar tweaks (spruitstuk en ECU) wordt dat 280-290 pk atmosferische pk’s! Dat is nog eens genieten! Qua ruimte is de E61 wel ietsje kleiner dan de F11, maar echt storend is het niet. Het voordeel is dat de meeste kinderziektes er inmiddels wel uitzijn. De punten waar je op moet letten kun je zien in dit BMW 5 Serie (E61) aankoopadvies!

Mercedes-Benz E250 Estate CGI (S212)

€ 14.950

2010

130.000 km

Dan komen we bij de alternatieven voor als je zoekt naar een premium stationwagon op benzine.. Onze tip van de dag: ga voor de E250 CGI Estate! Ja, deze heeft geen zescilinder motor. De viercilinder is niet extreem ‘leuk’, maar presteert op zich prima. Met 200 pk kun je in Nederland prima meekomen en in Duitsland ben je zeker niet ondergemotoriseerd. Nog een voordeel is dat de E-Klasse extreem ruim is. Je kunt bijna twee kuub aan spullen meenemen. Dat is enorm. Ook prettig is dat Mercedes elke vorm van sportiviteit heeft laten schieten. In deze auto ga je heel ontspannen rijden, zonder dat je het erg vindt.

Qua betrouwbaarheid heeft ook deze generatie genoeg aandachtspunten, maar gek genoeg lijken het er minder te zijn dan bij de BMW en Audi (ook volgens het Mercedes E-Klasse W212 aankoopadvies). Maar we willen benadrukken dat exemplarisch bewijs natuurlijk geen garantie is. Zijn er dan ook nadelen? Het is absoluut geen dynamische auto. Dus op de grens wordt het allemaal wat wollig en onhandig. Er zijn veel redelijk uitgeruste exemplaren, maar echt luxe E-Klasse zijn schaars en dus duur.

Volvo V70 T5 Momentum

€ 14.445

2010

145.000 km

Bij de Volvo V70 moesten we ons even achter de oren krabben. Aanvankelijk dachten we uit te komen op een paar Duitsers en een dikke V70 zescilinder met alle opties voor minder dan een 5 Serie. Ha! Dat is mooi niet het geval. V70’s zijn heel erg duur tegenwoordig. Zeker met een motor met meer dan vier cilinders en luxe uitrusting zijn ze bijzonder prijzig. In Duitsland importeren gaat je niet helpen, want daar lijken ze zo mogelijk nog duurder te zijn. In het budget vonden we enkele exemplaren met redelijk luxe uitrustingen. Als je je met opties van ‘en en’ houd en niet van of of’, zul je concessie moeten doen qua dingen als een glasdak, grote navi, mooie wielen, automaat en lederen bekleding.

Qua motor kom je uit op een ‘T5’, een viercilinder met iets meer dan 200 pk. Wat je wellicht niet verwacht bij een moderne auto en al helemaal niet bij een Volvo: roest. Ze kunnen roesten en in sommige gevallen nog flink ook. Het ene exemplaar lijkt er (veel) meer last van te hebben dan het andere, dus check het even van te voren. Sowieso moet je het Volvo V70 Aankoopadvies even checken. Naast dat het roest niet typisch Volvo is, is er wel meer niet echt Volvo. Ze zijn niet zo ruim als je zou willen en zo onverwoestbaar als vroeger zijn ze niet.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!