Officieel: deze BMW 8 Series gaan er komen

De verwachtingen waren er natuurlijk al, maar het is altijd fijn als BMW zelf de vermoedens wil bevestigen.

Op dit moment is de BMW 8 Serie er alleen als coupé. Zo staat ‘ie ook later dit jaar in de showroom. Het blijft uiteraard niet bij een coupé. In een eerder artikel blikten we al vooruit op het toekomstige gamma van de 8 Serie en nu doet ook BMW zelf een boekje open over dit model.

Harald Krüger van de BMW AG heeft officieel bevestigd dat er een 8 Serie Convertible en 8 Serie Gran Coupé gaat komen. Die 8 Serie Convertible is al in het wild gespot, de Gran Coupé is nog onder het doek gebleven. Wie een cabrio of coupé met twee extra deuren wenst moet wel geduld hebben. Pas volgend jaar worden de modellen officieel onthuld.

Naast de twee nieuwe modelvarianten heeft BMW nog meer in petto voor de 8 Serie in 2019. Een uitbreiding van het nu nog karige motorgamma staat bijvoorbeeld op de agenda. Nu kun je enkel kiezen uit een M850i of een 840d, volgend jaar komen daar andere zes-in-lijn en achtcilinders bij. Ook zal de BMW M8 eindelijk het licht zien in 2019. Dit wordt een feest-coupé met 600 trappelende paarden. Uiteraard in combinatie met vierwielaandrijving. Of BMW kiest voor xDrive of M xDrive is afwachten. Het laatste systeem, geïntroduceerd op de huidige M5, maakt het mogelijk om aandrijving op de voorwielen uit te schakelen en 100 procent van het vermogen naar de achterwielen te sturen.

Nu we het toch over volgend jaar hebben. Krüger bevestigde dat we de iNEXT concept in productietrim in het najaar van 2019 kunnen verwachten. Andere belangrijke modellen zijn de terugkeer van de Z4 en de komst van een SUV-vlaggenschip in vorm van de X7. Je kunt gerust stellen dat 2019 een belangrijk jaar voor BMW gaat worden.