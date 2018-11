BREEK: F1 op Zandvoort gaat mogelijk gebeuren

In Assen hangt de vlag halfstok.

De afgelopen jaren is er fel gediscussieerd over een Nederlandse Grand Prix. Wel, niet. Zo ja, waar dan? Er zijn voor- en tegens, maar het lijkt toch echt te gaan gebeuren. Formula One Management Limited, de eigenaar van de F1, heeft Circuit Zandvoort een officieel aanbod gedaan om de Grand Prix te gaan organiseren, aldus de Telegraaf.

Gaat Zandvoort in op het aanbod, dan zal op z’n vroegst in 2020 een Nederlandse Grand Prix worden verreden. Prins Bernhard van Oranje-Nassau, eigenaar van het circuit, laat tegenover de krant weten dat dit een unieke kans is. In zijn voorkomen lijkt van Oranje-Nassau enthousiast over het gegeven groene licht van Formula One Management Limited.

De kosten om een Grand Prix te organiseren in Zandvoort komen tussen de 30 miljoen en de 40 miljoen euro te liggen. Alleen al voor de rechten is een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro gemoeid. TT Circuit in Assen was ook in de race om de F1 te organiseren, maar uiteindelijk is er gekozen voor Zandvoort. Onder meer de F1-historie met het circuit zou mee hebben gespeeld. Zandvoort staat sinds 1985 niet meer op de kalender van de Formule 1.