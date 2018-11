Aston Martin eert Le Mans-succes met speciaaltje

De nieuwste Aston, de DBS Superleggera, krijgt wat Q-goodies.

Aston Martin rouleert de namen DBS en Vanquish een beetje. De extra hete versie van de DB9 heette in 2007 DBS, in 2012 Vanquish en in 2018 heet hij weer DBS. Nee wacht, hij heet dit keer DBS Superleggera. Waar deze Italiaanse flair ineens vandaan komt weten we niet, want de auto is door zijn Mercedes-techniek meer Duits dan Italiaans. Maar natuurlijk nog steeds overwegend Brits.

Voor de nieuwste DBS staat binnenkort een cabrio (Volante) en een AMR-uitvoering op de planning. Maar eerst biedt de 725 pk sterke GT een mooi canvas voor een speciaaltje van Q. De bespoke-afdeling van Aston Martin presenteert de Aston Martin DBS ’59’. Onthoud dat getal 59 even, want die hebben we een paar keer nodig in een geschiedenislesje.

Daarvoor moeten we 59 jaar terug in de tijd. En waar zijn we dan? 1959. Hey, toevallig. Aston Martin is lekker aan de weg aan het timmeren. Toendertijd waren Britse auto’s nog echt volledig Brits, zonder Duitse techniek. Het was in 1959 dat twee stuks van de Aston Martin DBR1 domineerden op Le Mans. Een 1-2 podium finish, wat tot één van de grootste successen uit de volledige Aston Martin-geschiedenis behoort. Terug in 2018 levert zo’n DBR1 flink geld op. Het is de duurste en misschien wel de meest iconische Aston Martin ooit. Het vormde de inspiratie voor de DBS ’59’. De speciale editie zit vol met knipogen naar de oude DBR1.

Allereerst: de kleur. Het is niet exact British Racing Green, dat is een wat donkerdere kleur die Bentley voornamelijk op hun oude racers gebruikte. De lichte Aston Martin-tint is bijzonder op zich. De DBS kreeg verder gouden accenten mee, zowel bij het exterieur (de Aston Martin- en Superleggera-letters en de velgen) als het interieur (schakelflippers en stiksels). De groene kleur komt ook in de middenconsole weer terug; de stoelen zijn van zadelbruin leer. Verder zien we op de carbon achterspoiler een gouden silhouet van een DBR1. En het racenummer in de flank is een knipoog naar de oude Le Mans nummers. Er komen 24 van deze DBS’en, elke krijgt een uniek nummer (1 tot 24) op de flank. Tenslotte staat er achterop de carbon spoiler ‘DBR1/2-RB6/300/6’. Een beetje graven in de typenamen van de DBR1 betekent dit zoiets als DBR1, versie 2, motortype RB met 6 cilinders, 3 liter groot. Beetje abstract, maar goed.

De retegave DBS kan deze kleurencombo goed hebben. Vol met leuke knipogen en een enorm verantwoorde geschiedenis, Q heeft hier een hele toffe auto neergezet. Prijzen zijn niet bekend.