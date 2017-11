Bliksems! PSA haat Opel, wil 600-800 miljoen terug van GM

Best veel, gezien het feit dat ze GM maar 1,3 miljard Euro betaalden voor het merk.

Eerder dit jaar was het eindelijk zo ver, GM ontdeed zich van Opel. De Europese tak van het bedrijf stond al jaren ter discussie in Amerika, omdat de financiĆ«le resultaten tegenvielen. Tegelijkertijd was Opel verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zo’n beetje de beste auto’s van het concern, die ook onder andere merknamen van GM verkocht werden. In China doet Buick bijvoorbeeld goede zaken met de Regal, een Insignia met Buick-badge. Maar goed, ze zullen er wel goed over nagedacht hebben in Detroit.

Dat lijkt nu in ieder geval wel het geval te zijn. PSA, de koper van het merk dat auto’s leeft, heeft inmiddels namelijk grote spijt van haar aankoop. Sterker nog, de Fransen willen volgens Reuters zo’n 600 tot 800 miljoen van GM zien, omdat de Yanks de situatie van Opel volgens PSA verkeerd hebben voorgesteld.

Het gaat allemaal om de uitstoot van de Opels. Volgens PSA is die veel te hoog, waardoor ze versneld moeten overgaan tot het implementeren van hun eigen technlogie in de Duitse producten. Bij de aankoop van Opel zou GM echter een totaal onrealistische voorstelling van zaken gegeven hebben over de mogelijkheden van Opel om de nieuwe EU uitstootnormen te halen. GM hield daarbij rekening met de verkoop van ettelijke Ampera-E’s om het gemiddelde verbruik van de vloot te drukken.

Na aankoop zijn ze er bij PSA echter al snel achter gekomen dat deze strategie berustte op het ver onder de kostprijs verkopen van de Ampera-e, een strategie die volgens PSA-topman Carlos Tavares tot ‘enorme verliezen’ zou leiden. Onlangs werd de prijs van de Ampera-e dan ook verhoogd met (in Nederland) 5.700 Euro.

PSA vindt dat het slachtoffer is geworden van een klassiek gevalletje dwaling en wil daarom schadeloos gesteld worden door GM. Er is nog geen officiƫle claim ingediend, maar zoals hierboven aangegeven zou het gaan om ongeveer de helft van het aankoopbedrag van 1,3 miljard Euro. De twee partijen hebben inmiddels met elkaar gesproken, maar daar er nog geen harde claim is ingediend, willen beide nog niet reageren op de kwestie. Wordt dus vervolgd.

