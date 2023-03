Autorijden wordt onbetaalbaar door plannen ambtenarij

De autosector is niet blij met de plannen van de ambtenarij, waarin staat dat autorijden nog duurder moet worden.

Inflatie? Who cares! Gewoon nog meer belasten die brandstofauto, dat zal ze leren. Eigenlijk is dit een ongenuanceerde vertaling van mij van de plannen van de ambtenaren. Het leven is al zo duur, maar de ambtenaren vinden het niet genoeg en komen met het advies om de auto meer te belasten. De autosector vreest dat de auto voor particulieren hiermee praktisch onbetaalbaar zal worden.

Autorijden onbetaalbaar

Er is een ambtelijke werkgroep een tijdje geleden opgericht dat het kabinet adviseert over het beleid om de emissiedoelen te halen. De groep staat onder leiding van Laura van Geest, baas van financieel toezichthouder AFM. De ambtenaren zijn er eens goed voor gaan zitten en komen met het advies om de bpm te verhogen en zakelijk rijden op fossiel brandstof vanaf 2025 te verbieden. De bpm moet overigens verdubbeld worden, dat je het maar weet. Het is dus het gebruik van de stok (verbieden) en niet van de wortel (verleiden).

De branchevereniging van autobedrijven is natuurlijk not amused. Huub Dubbeldam van RAI Vereniging zegt in de Telegraaf dat het beboeten van auto’s met een verbrandingsmotor er voor zorgt dat autorijden voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Dit terwijl mensen de auto nodig hebben om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan, om te mantelzorgen en voor sociale contacten. Je zou kunnen spreken dat de kwaliteit van het leven dan voor veel mensen achteruit kan gaan.

Gevolgen

Het doel is om de emissie-uitstoot te verminderen, maar deze maatregelen zorgen ervoor dat het wagenpark in Nederland juist ouder zal worden aldus de branchevereniging. We zullen namelijk langer doorrijden in onze oudere auto’s en we zullen tweedehands auto’s kopen in het buitenland. Uiteraard omdat deze dan daar goedkoper zijn. Dit heeft juist een negatief effect op de te halen doelstellingen.

Er moet dus meer gestimuleerd worden. Elektrische auto’s moeten aantrekkelijker worden en in het advies wordt hier te weinig aandacht aangegeven. De RAI Vereniging is van mening dat dit een gemiste kans is.

De Bovag ziet het advies ook niet zitten. In een schriftelijke verklaring stelt de Bovag dat er te eenzijdig belast wordt. ‘In 2030 komt €1,6 miljard van de in totaal €3,5 miljard kostende lastenverzwaring voor de rekening van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16% van de CO2-uitstoot’, zegt de Bovag. Mensen met een kleine beurs worden keihard geraakt hierdoor.

Om deze pijn te verzachten stelt de werkgroep voor om het openbaar vervoer te verbeteren, zodat dit een echt alternatief kan worden voor de auto. De plannen van de werkgroep zijn adviezen, het kan dus genegeerd worden. Het kabinet gaat naar alle adviezen kijken en neemt dan een besluit. Wij houden ons hart vast…

Foto: Lichtblauwe Ferrari 812 GTS, gespot door carshotsdion