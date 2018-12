De Citroën Osmose had de toekomst al geabsorbeerd

Deze Fransoos werd in 2000 voorgesteld aan het publiek.

Waar rasechte optimisten als ondergetekende van mening zijn dat de auto zoals we die nu kennen nog wel even zal blijven bestaan, zijn er ook veel pessimisten zoals @willeme die vermoeden dat we spoedig allemaal in deelauto’s zitten. Met zijn ongebreidelde vertrouwen in de ‘vooruitgang’ van de mens, spiegelt dit benzinehoofd pur sang mij af en toe een dystopische toekomst voor waarin alleen saaie, uitstootloze autonoommobielen nog een plek mogen hebben. Hooguit de elite zal nog het genoegen mogen proeven om als tijdverdrijf af en toe een verbrandingsmotor te laten brullen en dan alleen op een circuit, aldus ons auto-orakel. Je zou het kunnen vergelijken met mensen die nu een peerd hebben.

Met onversneden ratio probeer ik in die gevallen mijn ontroostbare collega gerust te stellen. Autonome techniek is nog lang niet ver genoeg en het hele idee van een auto is nou eenmaal dat je een vervoermiddel hebt dat je níet hoeft te delen met rando’s. Dus zelfs als de techniek verandert; mensen verander je niet zomaar. Dat blijkt ook uit het verleden, toen de Witkar bijvoorbeeld schromelijk flopte en verschillende latere deelauto projecten geruisloos verdwenen vanwege te weinig animo.

Nou is het verleden natuurlijk niet altijd een garantie voor de toekomst, maar feit is dat concepten als de MINI Vision NEXT 100 stiekem niet zo vooruitstrevend zijn als het lijkt. Citroën kwam bijvoorbeeld al in 2000 op de proppen met vrijwel dezelfde auto, in de vorm van deze bont gekleurde Osmose.

De naam Osmose is een verwijzing naar verschillende aspecten van de auto. Osmose is een proces op basis van diffusie waarbij een vloeistof, waarin stoffen zijn opgelost, door een zogenaamd halfdoorlatend membraan stroomt, dat wel de vloeistof doorlaat maar niet de opgeloste stoffen. Maar bij Citroën legden ze dat een beetje vrij uit. Punt van de auto was dat je als een soort taxi kon fungeren voor andere mensen, die jou als bestuurder via -jawel- WAP konden laten weten dat ze mee wilden reizen naar dezelfde plek waar jij ook heenging. Die bestemming kon je overigens ook aan de zijkant van de auto etaleren.

Als je mensen oppikte konden die plaatsnemen achterin de multifunctionele auto, op een bankje dat in tegenstelde rijrichting geplaatst was zoals de derde zitbank in een oude Volvo of Mercedes Estate. Aangekomen op de plek van bestemming konden de passagiers jouw als behulpzame bestuurder middels technologie een ‘digitale handdruk’ geven, die jij vervolgens zag op je dashboard. Wel zo prettig dat je die vreemden niet écht hoefde aan te raken natuurlijk.

Maar wacht, er is meer! De Osmose was ook episch goed voor het milieu, want er zat een luchtfilter in die werkte op zonne-energie en die schone lucht uit de auto naar buiten blies. Tevens was de auto voorzien van een hybride aandrijflijn met een niet nader genoemde puur elektrische range om geheel emissieloos door de stad te blazen. De auto maakte de lucht dus niet viezer, maar schoner. Yep, we hebben het nog steeds over het jaar 2000.

Inmiddels weten we natuurlijk dat de Osmose er niet is gekomen. In plaats daarvan bouwde Citroën in de 20 jaar die volgden auto’s als de C4 en C5. En waarschijnlijk zullen ze dat ook de komende 20 jaar blijven doen. Misschien krijgen deze nu wel een elektrische aandrijflijn. Maar alle andere concepten van de Osmose zullen ook de komende twee decennia vast nog niet geadopteerd worden. Gelukkig maar.