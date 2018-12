Deze BMW Z8 op Autotrack kost een miljoen

Nou ja, dat is klikbeet van de verkoper, maar hij is ongetwijfeld wel heel duur.

De BMW Z8 is dankzij zijn retro uiterlijk een aparte auto. Het is youngtimer, maar hij ziet eruit als een klassieker. Nou hadden wel meer auto’s rondom de millenniumwisseling een design dat teruggreep op een ver verleden, maar eigenlijk spreekt geen enkele daarvan vandaag de dag nog zo tot de verbeelding als de Z8. Althans, corrigeer me maar in de comments als je er anders over denkt, uiteraard.

Misschien is het het feit dat de auto een legendarische rol speelde in een Bondfilm. Misschien komt het door de korte productierun en het (voor moderne begrippen) relatief beperkte productieaantal van een dikke 5.000 stuks. Of misschien komt het door het feit dat de Z8 toen ‘ie nieuw was helemaal niet onverdeeld goed ontvangen werd door het collectieve journaille. Hoewel de open sportwagen de motor deelde met de legendarische E39 M5, werden de rij-eigenschappen bijvoorbeeld best wel een beetje bekritiseerd door zuurpruimen onafhankelijke stukjesschrijvers. Informatie waar inmiddels helemaal niemand meer iets om geeft.

Maar aanvankelijk schreef de Z8 wel af als, euhm, nou ja als eigenlijk vrijwel elke andere nieuwe dure BMW. Doch toen kwam de kentering. Op de golven van de klassiekerboom tel je tegenwoordig meer neer voor een Z8 dan de auto ooit nieuw kostte, vooral als je er een wil in iets anders dan zilver of zwart. In (veel) kortere tijd bewandelde de Z8 daarmee ironisch genoeg exact de weg die zijn grote voorbeeld, de BMW 507, voor hem al had bewandeld.

Het exemplaar dat op Autotrack te koop staat is echter ‘gewoon’ zilver, dus waarom zou je hier de absolute hoofdprijs voor betalen? Wel het antwoord is simpel: deze auto is ‘nieuw’. De eerste eigenaar kocht de Bimmer, reed er een weekje mee en zette ‘m daarna in een stalling. Nu, 16 jaar later, is de auto daar eindelijk uitgekomen om verkocht te worden. De auto heeft volgens de verkoper nooit regen of zon gezien en is volgens de verkoper tevens voorzien van verwarmde zitplaatsen voor en achter. De échte vraagprijs mag je pas weten als je aanklopt met je Black Card in de aanslag. Koop dan?



Dank Mevlut voor de tip!