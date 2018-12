Ricciardo had slechtere relatie met Verstappen verwacht

De periode als teamgenoten is voorbij, maar de bromance leeft voort.

We gaan ‘m missen die honingdas. In de afgelopen jaren is Max’ fame in Nederland en daarbuiten exponentieel gegroeid. Voor teamgenoot Ricciardo had dat zomaar een vervelende situatie kunnen worden. Je wordt toch in eerste instantie toch vergeleken met je teamgenoot. Maar van een bittere strijd zoals we die in het verleden bijvoorbeeld zagen tussen Prost en Senna of Piquet en Mansell is het, enkele incidentjes daargelaten, nooit gekomen. Sterker nog, de Ozzie en de Nederlander zijn goede matties geworden en ook in Nederland kent DR3 veel fans.

Dat het zo zou lopen had ook Daniel Ricciardo zelf niet per se verwacht, zo geeft hij te kennen aan Motorsport-Total:

De relatie tussen mij en Max heeft zich veel beter ontwikkeld dan ik aanvankelijk verwacht had. In 99 procent van de gevallen zijn we erin geslaagd goed met elkaar door een deur te kunnen. De onderlinge strijd met hem was echt tof, ik heb geweldig genoten.

In hun gezamenlijke periode bij Red Bull Racing won Ricciardo vier races en pakte Verstappen vijf overwinningen. Twee keer ging het echt mis tussen beiden, namelijk in Hongarije 2017 (video) en in Azerbeidzjan (video) afgelopen seizoen. Voor het eerste incident bood Verstappen uiteindelijk zijn excuses aan (video), bij het tweede incident bleef de schuldvraag boven de markt hangen.

Over het algemeen waren de twee behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar daarbij moeten we aantekenen dat er vooral in het laatste deel van afgelopen seizoen een definitieve kentering in de verhoudingen leek te zijn gekomen: VER had RIC in de tas. Ricciardo wil dat natuurlijk niet helemaal toegeven, maar zegt wel dat Verstappen in zijn ogen momenteel sneller dan ooit is:

Hij [Verstappen] was vanaf dag één heel snel, maar ik geloof dat hij momenteel nog sneller is. Hij zal zich alleen nog maar meer verbeteren, maar het uiteindelijke succes hangt ook van de auto af. We zijn beiden als coureurs gegroeid tijdens deze periode en hebben van elkaar geleerd.

Waarvan akte!