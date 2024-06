Volvo EX90 is niet compleet bij aflevering

De Volvo EX90 zal niet compleet zijn bij aflevering. En dat voor 99.195 euro.

Hommeles in Volvo-land. Zoals jullie weten is de fraaie doch loodzware Volvo EX90 een tijdje geleden voorgesteld. Het probleem is alleen: we zien ze nog nergens rijden. De productie van de EX90 startte namelijk afgelopen maand, aanzienlijk later dan gepland. Het was de bedoeling dat de eerste exemplaren begin dit jaar al uitgeleverd gingen worden.

Er waren echter de nodige software-issues. Die moesten ze in Göteborg eerst oplossen alvorens ze de auto’s konden meegeven aan klanten. Je verwacht dus dat de auto’s helemaal 100% af zijn. Is dat ook het geval? NEE! De auto’s die Volvo gaat afleveren zijn niet compleet.

Volvo EX90 niet compleet

Volvo heeft naar zijn klanten een lijst met voorzieningen gestuurd die eventueel nog niet aanwezig zijn op hun nieuwe Zweedse crossover. Een belangrijke functie die mist is die van Apple CarPlay en ‘bi-directioneel laden’. Apple CarPlay behoeft geen betoog, dat is een enorm fijne feature als je een iPhone hebt (en er zijn veel mensen die zo’n ding hebben). Het bi-directioneel laden is misschien een minder groot gemis, maar soms ook best handig. Zeker als je de EX30 van je vrouw wil bijladen zodat ze een verspakket bij de Jumbo kan halen.

Een andere feature die nog altijd ontbreekt is Lidar. Nu is Volvo daar niet alleen in, ook bij Lotus (voor de Eletre) is het er nog niet. Nu behoren beide merken tot hetzelfde Geely-concern, dus kan het ok daaraan liggen. Alhoewel, ook een merk als Nio heeft zijn LIDAR-systeem nog niet op orde.

Lekkende batterij

Tenslotte is er nog zoiets als een een lekkende batterij. De Volvo EX90 verliest ongeveer 3 procent van zijn capaciteit per dag als he ‘m gewoon laat staan. Volgens Volvo komt het door een krachtige computer die constant aan staat. Middels een update moet dit overigens binnenkort verholpen zijn.

De meeste issues zal Volvo oplossen middels OTA’s. Nee, geen Online Travel Agents, maar Over The Air-updates. Dus waarschijnlijk zal het binnenkort ineens wél gaan werken. Mocht het nodig zijn om toch eventjes langs de dealer te moeten gaan voor de updates, zal Volvo je daar ruim van te voren over informeren.

