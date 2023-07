Mansory Rolls-Royce Cullinan van voetballer Ziyech crasht in Amsterdam

De dikke Rolls-Royce Cullinan van Hakim Ziyech was betrokken bij een aanrijding en is geparkeerd op een aantal fietsen.

Voetballers met smaak, wij moeten ze nog vinden. Voetballers die goed kunnen rijden ook. Nee, alle gekheid op een stokje: een Rolls Royce Cullinan is een imposante verschijning en in de juiste samenstelling een best wel mooie wagen (vanuit sommige hoeken dan).

Dat dacht voetballer Hakim Ziyech ook en kocht er eentje. Toch wel gewoontjes zo’n SUV van Rolls-Royce, dus liet hij er een Mansory bumperpakketje op schroeven. Best prijzig, van de prijs van de auto zou je tevens een vrijstaand huis kunnen kopen in de provincie of een rijtjeshuis in de Randstad.

Voetballer crasht Rolls-Royce Cullinan

We hebben het hier dus over de auto van Hakim Ziyech. De Nederlands-Marokkaanse voetballer speelde bij sc Heervenveen, FC Twente en Ajax. Momenteel speelt hij voor Chelsea, die hem overnam voor 40 miljoen euro van de Amsterdamse club. Daar hoort natuurlijk een bijbehorend salaris bij, waarmee je vette auto’s kunt kopen. Toch is hij nog steeds vaak te vinden in onze hoofdstad, waar hij graag vertoeft in zijn dikke Rolls.

Zo ook gisteren, weet AT5 te melden. De auto is namelijk betrokken bij een ongeluk. De aanrijding vond plaats in De Baarsjes. Om specifiek te zijn: op de Willem Schoutenstraat. Om ongeveer 18.30 ter hoogte van de Orteliusstraat kwam de Cullinan in botsing met een Volkswagen Polo. De statige Engelse auto kwam daarna tot stilstand op een fietsenrek.

You can’t park there mate!

Een politiewoordvoerder laat weten dat ze precies gaan uitzoeken wat er nou allemaal gebeurd is. Want, een van de twee bestuurders is ook nog eens aangehouden. Waar dat voor is, dat is nog onduidelijk. Of de voetballer zelf in de auto zat, dat is tevens niet helder.

Feit is wel dat de Rolls Royce Cullinan aardig wat schade heeft en voorlopig niet meer op de weg te zien zal zijn. Gelukkig voor de VanMoof eigenaar is zijn of haar fiets net niet geraakt door de SUV. Dat zou de ellende toch compleet maken na het faillissement van de fietsenmaker.

Foto’s: Inter Visual Studio / Robby Hiel