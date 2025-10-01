Eerste Porsche Exclusive dealer ter wereld staat in Nederland! [video]

Nederland heeft een toffe primeur: de allereerste Porsche Exclusive Manufaktur-showroom ter wereld.

Deze staat niet in Stuttgart, Los Angeles of Dubai, maar gewoon in Heteren, Gelderland!

Porsche Centrum Gelderland heeft de primeur te pakken om als eerste dealer wereldwijd een complete showroom te openen die volledig is gewijd aan de meest exclusieve personalisatie-afdeling van Porsche.

Records pakken

Dat Porsche Centrum Gelderland van records houdt is geen nieuws. Het bedrijf heeft in de afgelopen twintig jaar meermaals laten zien dat het meer wil zijn dan zomaar een dealer: het is een bestemming voor liefhebbers. Zet een stap in de showroom en je snapt wel waarom.

Met de nieuwe Porsche Exclusive Manufaktur-showroom gaat Wegh nog een stap verder. Hier draait alles om het samenstellen van jouw ultieme droom-Porsche. De showroom is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Porsche AG en de Nederlandse importeur Pon Porsche Import.

In de showroom vinden klanten onder meer een interactieve configuratieruimte, waar inspiratiemodellen en digitale tools te vinden zijn. Van leder tot lak, alles kan aangeraakt en in persoon ervaren worden. Dat geeft toch meer gevoel dan zo’n configurator.

Exclusieve is in trek

Alexander Fabig, Vice President Individualisation and Classic bij Porsche, zegt dat vrijwel elke Porsche die de fabriek verlaat, minstens één Exclusive Manufaktur-optie aan boord heeft. Van subtiele details tot extreme maatwerkprojecten onder het ‘Sonderwunsch’-programma: er is een grote vraag naar dit soort exclusiviteit.

911-klanten klanten kiezen gemiddeld voor minstens één personalisatieoptie. Daarmee is het programma uitgegroeid tot een van de belangrijkste pijlers onder het succes van het merk. En daarom komen er aparte showrooms, waaronder deze eerste Porsche Exclusive Manufaktur-showroom in Heteren.

Check ook de video. Waar Wouter op zoek gaat naar zijn ultieme roze Porsche.