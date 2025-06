Porsche-dealer zet bijzonderste VW op Marktplaats

Een conceptauto die in productie ging.

Waarom geld steken in een conceptauto als je er vervolgens toch niets mee doet? Het zijn van die vragen die weleens de revue passeren op de Autoblogredactie. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van futuristische ideeën die in productie zijn genomen. Een goed voorbeeld daarvan is de Volkswagen XL1.

De XL1 werd in 2002 onthuld en twaalf jaar later kregen we de productieversie te zien. Het hoofdonderwerp rondom de XL1 is meteen duidelijk: de zuinigste VW ooit worden. Daarvoor is de koets aerodynamisch compleet geoptimaliseerd met dichte wielkasten achter, aero-velgen voor en een vorm die geweldig door de lucht snijdt. Voeg daar een leeggewicht van 795 kilo en 0,8-liter tweecilinder dieselmotor (met hulp van een elektromotor) aan toe en je komt tot een verbruik van ongeveer 1 liter brandstof op 111 kilometer.

De plug-in hybride aandrijflijn en vreemde koets zijn al behoorlijk Back to the Future en daar doen de cameraspiegels nog een schepje bovenop. Nogmaals: dit model is al 11 jaar oud! Om het totale gewicht laag te houden, is het interieur minimalistisch ingericht. Denk aan een klein schermpje en geen knoppen op het stuur. Overigens wordt het stuur daardoor een stuk knapper.

Volkswagen produceerde 250 stuks van de XL1. De eerste 50 waren allemaal testvoertuigen waardoor er dus maar 200 naar klanten gingen. De parelmoerwitte XL1 die op Marktplaats staat, is in januari 2015 gebouwd. In zijn eerste decennium heeft hij maar 2.539 kilometer afgelegd.

Prijs van de VW XL1 op Marktplaats

De ultra aerodynamische tweezitter van Volkswagen staat bij de VAG-broers van Porsche te koop. Let wel: de XL1 die hier wordt aangeboden, is een BTW-auto. Wil je de PHEV dus als particulier gaan rijden, dan moet je nog even de btw aftikken. Voor zakelijke rijders staat de Volkswagen XL1 te koop voor € 119.900. Er staat trouwens nog een XL1 op Marktplaats (die al eens eerder werd aangeboden) die voor € 125.000 wordt aangeboden.